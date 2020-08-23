İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı - Son Dakika
BBC

İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı

İtalya'da 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez günlük yeni koronavirüs vaka sayısı binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam açıklanan verilere göre son bir günde 1071 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 1402 yeni vaka görülen 12 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Öte yandan, 12 Mayıs'ta günlük can kaybı 172'yken, dün 3 yeni can kaybı kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı da önceki güne göre 5 azalarak 64'e indi. 12 Mayıs'ta yoğun bakımdakilerin sayısı 952'ydi. Ülkede Şubat sonunda ilk vaka ve ölümlerin belirlenmesinin ardından toplam can kaybı 35 bin 430'a, toplam vaka sayısı da 258 bin 136'ya ulaştı.

YENİ VAKALARIN YAŞ ORTALAMASI KÜÇÜK

İtalya'da Mart başında ülke çapında sıkı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamış, salgın eğrisi Mart-Nisan aylarındaki yükselişin ardından inişe geçmişti. Mayıs başından itibaren kısıtlayıcı tedbirler aşamalı olarak hafifletilmişti. Tedbirlerin gevşetilmesinin ardından da salgın eğrisindeki iniş bir süre devam etmişti. Ancak yaklaşık bir aydır vaka sayılarında yeniden artış görülüyor. Son bir haftanın günlük yeni vaka sayısı ortalaması 671 oldu. Bir ay önce ise günlük vaka sayısı ortalaması 218'di. Ancak son bir haftanın günlük can kaybı ortalaması hala 5 iken bir ay önce bu ortalama 12'ydi.

215 YENİ VAKANIN YÜZDE 61'İ TATİLDEN DÖNENELER

Uzmanlar, vaka sayıları artarken can kayıpları ve ağır hasta sayılarının artmamasında testlerin yapılış şeklinin etkili olduğunu belirtiyor. Salgının ilk aylarında, hastalık belirtisi gösterenlere ve kendileri sağlık kurumlarına başvuranlara test yapılırken şu an vakalar sıklıkla temas takip yoluyla ya da havalimanı gibi seyahat noktalarında yapılan testlerle belirleniyor. Bu sayede semptomatik olmayan vakaların da tespit edilebildiği ve temas takibiyle vakaların ağırlaşmadan belirlenebildiği vurgulanıyor. Vakaların yaş ortalaması birkaç ay önce 60'lardayken bugün bu ortalamanın 30'a inmesinin de tabloda etkili olduğu belirtiliyor.

Örneğin, başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölgesinde dün rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. 215 yeni vakanın yüzde 61'inin tatilden dönenler olduğu, çoğunluğunun da gençler ve semptom göstermeyen kişilerden oluştuğu açıklandı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza da bugün La Repubblica gazetesinde yayımlanan söyleşide vaka sayıları artsa da şu an seyahat kısıtlamaları gibi yeni kapama önlemlerine gerek olmadığını söyledi.

Speranza, "Geçen hafta tespit edilen vakaların yaş ortalaması 30. Bu da demek oluyor ki, birçoğu tedaviye ihtiyaç bile duymuyor. Hastanelerimizde acil bir durumla karşı karşıya değiliz. Yoğun bakım servisleri birkaç ay önce yaşanan doluluk tehlikesinden uzak" dedi.

İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 12:47

Son Dakika Dünya İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR (1)
  • Şamil: Bu araştırmanın aynısı ülkemizde yapılsa yeni vakıaların yaklaşık bu kadarı hatta yüde yetmişi tatilden dönenler veya tatil kaynaklı çıkacağını tahmin ediyorum.Önlem alan ülke varmı acaba.Yani bu yıl tatil yapmayacağız kampanyası yapılsa idi bu ülke ne kaybederdi.Otelci Bedir bey para kazanacağına mahalleli bakkal Hüsmen amca para kazanırdı.Marketler geçen yazlara göre daha çok kazanırlardı.Şehir ekonomileri daha canlanırdı.Bir cepten al öbürüne koy gibi.Ama virüs oranı şu anda 80 kişi idi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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