Koronavirüs konut tercihlerini de değiştirecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüs konut tercihlerini de değiştirecek - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüs konut tercihlerini de değiştirecek

6 saat önce

GAYRİMENKUL Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Selman Özgün, koronavirüs salgının inşaat sektöründe de taleplerde değişim getireceğine dikkat çekerek, müstakil ev satışlarının artacağı, tasarım ve güvenlik, dijital sözleşme, kripto para ile ödeme gibi sektörde büyük değişikliklere...

Koronavirüs konut tercihlerini de değiştirecek, System.String[]

GAYRİMENKUL Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Selman Özgün, koronavirüs salgının inşaat sektöründe de taleplerde değişim getireceğine dikkat çekerek, müstakil ev satışlarının artacağı, tasarım ve güvenlik, dijital sözleşme, kripto para ile ödeme gibi sektörde büyük değişikliklere yol açacağını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs birçok sektörde de değişim rüzgarları başlattı. Bu sektörlerden biri de inşaat ve gayrimenkul sektörü oldu. GYODER üyesi Selman Özgün, koronavirüs nedeniyle sektörlere göre trendler, iş politikaları ve stratejilerinde önemli değişiklikler yaşanacağını kaydetti. İnşaat sektörünün de önemli bir algı kayması altında olduğunu belirten Özgün, "Dünyayı etkileyen son değişikliklerden sonra, kesinlikle yeni algıların ve tercihlerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, maliyet, zaman ve doğa üzerinde daha az etki yaratmaya odaklanan yeni inşaat teknikleri de artacaktır. Değişikliklere ayak uyduranlar, piyasadaki lider konumlarını koruyabilecek olanlardır" dedi.

MÜSTAKİL EV SATIŞLARI ARTACAK

Konut sektöründe, son yıllarda müstakil ev ve villaların yükseliş eğiliminde olduğunu belirten Özgün, "Modern insan hayatı, insanları işlerine yakın kentsel yerlerde yaşamaya zorladı. Ayrıca, merkezdeki konut yoğunluğu hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Son yıllarda, insanların tercihlerinin değiştiğini ve giderek daha fazla insanın tenha ve daha az kalabalık yerleri tercih ettiğini fark edebildik. Huzur, doğal çevre ve özel aile alanına duyulan ihtiyaç artma eğilimindedir. Önümüzdeki yıllarda inşaat sektörünün toplu konut yerine tek konut projelerine doğru ilerlemesini bekleyebiliriz" dedi.

SAĞLIKLI KONUT TASARIMI

Yeni dönemde insanların tasarım tercihlerinin değişmesi ve daha minimalist tarzlara yönelimin de beklendiğini belirten Özgün, "Son küresel sağlık krizi nedeniyle, insanların yaşam tarzları değişecek, daha basit ve daha az abartılı olacak. İnsanlar abartılı tasarımlardan ziyade sağlıklı tasarım ve sağlıklı malzemelerle daha fazla ilgilenecekler. Yeni dönem, sakinlerin hijyenini korumak için çeşitli yeni çözümler içeren sağlıklı konutların önemini vurgulayacaktır. Algı değişiklikleri döneminde, hijyen konut sektöründe önemli bir yer alacaktır" diye konuştu.

YENİ GÜVENLİK CİHAZLAR

Yeni trend ihtiyacına cevap vermek için sektörün yeni akıllı çözümlere ulaşmasının gerekeceğini de söyleyen Selman Özgün, "El teması içeren eski çözümlerin yerini yeni teknolojik çözümler alabilir. Yüz tanıma yazılımı gibi teknolojiler, anahtar veya asansör düğmeleri yerine yeni bir çözüm olabilir. Yüz tanıma yazılımı, ülke hükümetleri arasında yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir, ancak özel sektörde mevcut değildir. Yeni teknokrasi döneminin bu tür çözümleri gündelik bir insanın yaşamına dahil etmesi bekleniyor" dedi.

YEŞİL İNŞAAT ÖN PLANDA

Son zamanlardaki yeşil hareketlerin, insanların daha sorumlu ve sürdürülebilir yaşama yönelik düşünme şekillerini etkilediğini söyleyen Özgün, "Yeşil inşaat, dünya arasında büyüyen bir trend haline geldi. Bazı ülkeler bunu diğerlerinden daha ciddiye almış ve en yenilikçi ülkeler sürdürülebilir yeşil yapıya yönelik çabalarını bir araya getirmiştir. Türkiye'de bütünsel bir yaklaşım ve ekolojik hassasiyet, daha verimli, sağlıklı ve konforlu binalar için bir neden haline gelecektir. Türkiye'de güneş paneli kullanımının arttığını, biyolojik havuzları ve sürdürülebilir inşaat malzemelerine duyulan ihtiyacın giderek arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

3D baskının etkisiyle bir şekilde bağlantılı olan robotik teknolojinin inşaat sektöründe komuta gücü haline geleceğini de belirten Selman Özgün, koronavirüs sonrasında dijital sözleşmelerin kullanılır hale geleceğine işaret etti.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:04 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim         
14:09
Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi         
14:08
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak 701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak         
13:41
İBB'nin yardım dağıtımına vatandaştan tepki: İmamoğlu'nun adaleti bu işte, sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz İBB'nin yardım dağıtımına vatandaştan tepki: İmamoğlu'nun adaleti bu işte, sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz         
13:35
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı         
13:34
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı         
13:23
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza         
13:21
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış         
13:18
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı         
13:04
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir         
12:59
Ünlü futbolcu Jesse Lingard karantinada rahat durmadı! Playboy güzelini mesaj yağmuruna tuttu Ünlü futbolcu Jesse Lingard karantinada rahat durmadı! Playboy güzelini mesaj yağmuruna tuttu         
12:53
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil         
12:48
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor         
12:36
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı         
12:34
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak         
12:21
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı         
12:17
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz         
11:59
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı         
11:58
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar         
11:55
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti         
11:54
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti         
11:54
'Gecenin Erdoğan fotoğrafı' Twitter'da TT oldu! Hiç görülmemiş kareler gün yüzüne çıktı 'Gecenin Erdoğan fotoğrafı' Twitter'da TT oldu! Hiç görülmemiş kareler gün yüzüne çıktı         
11:51
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok         
11:38
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı         
11:24
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu         
11:12
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı         
10:49
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi         
10:46
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı         
10:44
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı         
10:41
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 14:43:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs konut tercihlerini de değiştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]