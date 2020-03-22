Koronavirüs nedeniyle 60 yaş üstündekilerin ihtiyacını belediye ekipleri karşılıyor - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle 60 yaş üstündekilerin ihtiyacını belediye ekipleri karşılıyor

6 saat önce

Konya'da Meram Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 60 yaş üstü vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarını karşılamada ve fatura ödemelerinde aracılık ediyor.

Koronavirüs nedeniyle 60 yaş üstündekilerin ihtiyacını belediye ekipleri karşılıyor, System.String[]

Konya'da Meram Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 60 yaş üstü vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarını karşılamada ve fatura ödemelerinde aracılık ediyor.

Meram Belediyesi, Kovid-19 önlemleri nedeniyle "sokağa çıkma, ihtiyaçlarını biz getirelim" projesiyle evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı.

Belediye, ilçede yaşayan 60 yaş üstü vatandaşların market ve eczane ihtiyaçları ile fatura ödemelerine aracılık ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı başlatılan ulusal mücadelede hemşehrilerine bir telefon kadar yakın olduklarını söyledi.

"Evde hayat var" kampanyasını, "sokağa çıkma, ihtiyaçlarını biz getirelim" projesiyle desteklediklerini anlatan Kavuş, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımız, yüksek medeniyetimizin bize öğrettiği şekliyle Allah'ın emaneti, cennetin anahtarı, gözümüzün bebeğidir. Onlar bize bir yük değil, hayatlarımızın belki de en güzel tarafıdır. Onları bu virüs belasından olabildiğince koruyup muhafaza etmek bizim için verilen emanete sahip çıkmak hatta cennetin kapısını aralamaktır. O sebeple böylesi önemli örnek bir çalışmaya imza attık. Haftasonları dahil olmak üzere onların temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen 60 yaş üstü vatandaşlarımız 444 3 042 numaralı telefonu arayacak, biz de bir öğlen bir de akşam olmak üzere günde iki kez ihtiyaçlarını onlara ulaştıracağız. Salgın bakımından risk gurubunda olan bu vatandaşlarımıza ihtiyaçlarının yanında kolonya ve koruyucu maskelerini de hediye edeceğiz. Biz bu noktada yük almaya hazırız. Yeterki hemşehrilerimiz sokağa çıkmasın, virüs tehlikesi ile karşı karşıya gelmesin."

Meram Belediyesi, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:32 Kaynak: AA

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