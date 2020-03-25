- Koronavirüs nedeniyle telekonferanslı senato toplantısı - Son Dakika

- Koronavirüs nedeniyle telekonferanslı senato toplantısı

ÇORUM - Hitit Üniversitesi, yeni koronavirüs salgınına karşı gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygularken, sosyal mesafe kuralına bağlı önlemler nedeniyle çalışmalarda aksamaların önüne geçebilmek için de yeni iletişim teknolojilerini yoğun bir şekilde kullanmaya başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başkanlığında düzenli aralıklarla toplanan Üniversite Senatosu, yeni koronavirüsü salgını dolayısıyla olağanüstü toplantısını, telekonferans sistemi üzerinden gerçekleştirdi.

Senato üyelerinin toplantıya katılımları, bulundukları birimlerden, telekonferans sistemiyle sağlandı.

Toplantıyı, video konferans sisteminin kurulduğu Rektörlük Senato Salonu'ndan yöneten Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, senato toplantısını, ilk defa uzaktan erişimle gerçekleştirdiklerini belirterek, böyle bir sistemi başarılı bir şekilde kullanmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hitit Üniversitesi'nde herkesin bulunduğu yerden böyle bir bağlantıyı gerçekleştirebilecek kapasitede olmasının önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, "İnşallah bu zor süreci aşmaya gayret edeceğiz. Şu belayı bir an önce başımızdan def etmeyi umuyoruz. Devletimizin aldığı tedbirleri sık sık öğrencilerimize hatırlatmada fayda var. Bizler örnek olursak, öğrencilerimiz de örnek olursa inşallah bu sorunu çok büyük düzeye getirmeden aşacağımızı ümit ediyoruz" diye konuştu.

"Söylenen şu ki; bu hafta çok kritik. Diğer ülkelerde pik haftası, bu hafta. Sıkılsak da daralsak da oturursak, kazanacağız" dedi.

"14 altın kural, belki artık tekrara bindi, kanıksandı ama biz elimizden geleni yapalım Allah'ın inayetiyle sağlık çalışanlarımızın gayretiyle bu süreci birlikte atlatacağız" diyen Öztürk, "Bu vesileyle, gecesini gündüzüne katarak çalışan, vefakar Tıp Fakültesi öğretim üylerimiz, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda, daha sonra yeni koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzak eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar ile yeni çalışma usul ve esaslar görüşüldü.