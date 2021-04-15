Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde - Son Dakika

Düşük riskli bölgeden orta riskli iller arasına giren Şırnak'ta vatandaşlar, son dönemde koronavirüs vaka sayısının artışıyla tedirgin günler yaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta paylaştığı vaka oranlarında daha önce 'düşük riskli il olarak mavi kategoride yer alan Şırnak, artan vaka sayıları ile sarıya geçti. Yeni risk haritasında vaka oranı 32,17'ye yükselen kentte, vatandaşların yoğunluğu da dikkatlerden kaçmadı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Koronavirüs risk haritasının açıklandığı ilk günden bu yana 'düşük riskli' olan 'mavi' kategoride kalarak elde ettiği başarılarla Türkiye'de gündem olan Şırnak, son açıklanan verilerle 'sarı' renk olan 'orta riskli' iller arasında yer aldı. Valilik koordinesinde oluşan ekipler ise iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"VATANDAŞLAR OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPIYORUZ"

Vatandaşlardan Tahsin Uluer, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de tek mavi ilin Şırnak olduğunu hatırlattı. Uluer, "Türkiye genelinde normalleşme süreci başladığı için, Şırnaklılar da yavaş yavaş normalleşmeye uyup biraz kendilerini rahat bıraktılar. Maviden çıkıp sarıya döndük. Vatandaşlar olarak tekrar maviye döndürmek için tedbirlere uyuyoruz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyuyoruz. Gerek valilimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz bu konu üzerine çok hassas bir çalışma başlatmışlar. Tek temennimiz Şırnak en kısa zamanda maviye dönüp, tüm Türkiye'nin maviye dönüp bu illetten bir an önce kurtuluruz. Vatandaşlar olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz" dedi.

"REHAVETE KAPILDIK, VAKALAR ARTTI"

Esnaflardan Eşref Çalışlar ise "Türkiye'de koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması, vatandaşlarında daha çok rehavete kapılması sonucu vakalar arttı. Normalleşme ile birlikte vatandaşlarda etkileşim daha fazlalaştı. Düğünler, taziyeler, kalabalık ortamlar sonucunda vakalarda arttı. Vatandaşlar yeni alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederse, maviye tekrar döneriz" diye konuştu.