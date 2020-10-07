Koronavirüs: Salgın döneminde milyarderlerin serveti yüzde 27 artışla 10 trilyon doları aştı - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Salgın döneminde milyarderlerin serveti yüzde 27 artışla 10 trilyon doları aştı

07.10.2020 14:52

Nisan-Temmuz arası dönemde dünyadaki milyarderlerin serveti yüzde 27,5 artış göstererek 10,2 trilyon dolara ulaştı.

Koronavirüs salgını döneminde dünyadaki milyarderlerin serveti yüzde 27,5 artış göstererek 10,2 trilyon dolara ulaştı.

İsviçre bankası UBS'in hazırladığı rapora göre, 2017 sonunda 8,9 trilyon dolar ile zirveye ulaşan bu servet, 2020'de Nisan - Temmuz arası dönemde 10,2 trilyon dollar ile yeni zirveye ulaştı.

2017'de 2158 olan milyarder sayısı ise 2189'a ulaştı.

En büyük servet artışı ise teknoloji, sağlık ve sanayide oldu. Bu sektörlerdeki milyarderlerin serveti yüzde 36 - 44 arası artış kaydetti.

UBS küresel aile ofisi başkanı Josef Stadler, süper zenginlerin krizden yararlandığını, dünyada hisse senetleri piyasaları çökerken daha fazla şirket hisseleri satın alma "cesareti gösterdiklerini" kaydetti.

Bu piyasalar toparlanmaya başlayıp kayıpları telafi ederken, milyarderlerin sahip olduğu teknoloji şirketlerinin hisseleri de büyük artış gösterdi.

Stadler, milyarderlerin "risk iştahı" olduğunu ve servetlerinin bir kısmını bu alanlara yatırıp risk almakta sorun görmediğini belirtti.

'Kapitalizmin gerektiği şekilde işlemediğinin göstergesi'

Şirket yöneticilerine ödenen yüksek ücretlerle ilgili çalışmalarıyla bilinen High Pay Centre adlı düşünce kuruluşun yöneticisi Luke Hilyard, "Aşırı servet yoğunlaşması ahlaki açıdan çirkin bir olgu, ama bunun ekonomik ve sosyal açıdan da yıkıcı etkileri var" dedi.

Hilyard, "Süper zenginlerin daha da zenginleştiğini gösteren UBS raporu, kapitalizmin gerektiği şekilde işlemediğinin göstergesi" diye konuştu.





Stadler da dünya çapında yüz milyonlarca insanın sıkıntı çektiği bir dönemde milyarderlerin servetinin bu kadar artmasının halkta öfkeye yol açabileceğini söyledi.

Stadler daha önce de zenginlerle yoksullar arasındaki bu devasa eşitsizliğin küresel isyan tehlikesi barındırdığı uyarısında bulunmuştu.

Serveti en fazla artan milyarder Elon Musk

UBS raporu, milyarderlerin servet sıralamasına yer vermedi. Ancak dünyanın en zengin kişisi, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un servetinin 189 milyar dolara ulaştığı biliniyor.

Bloomberg'in milyarderler endeksine göre, Bezos'un serveti bu yıl içinde 74 milyar dolar artış gösterdi.

Elektrikli araba şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise bu yıl içinde 76 milyar dolar ile en fazla servet artışına sahip olan milyarder oldu. Musk'ın serveti 103 milyar dolara yükseldi.

Milyarderler listesinde, kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner'ın da dahil olduğu az sayıda kadın yer alıyor.

UBS, 209 milyarderin, Mart-Haziran döneminde Covid-19 ve ekonomik etkileriyle mücadele amacıyla 7,2 milyar dolar bağış sözü verdiğini bildirdi.

Koronavirüs: Salgın döneminde milyarderlerin serveti yüzde 27 artışla 10 trilyon doları aştı
Koronavirüs: Salgın döneminde milyarderlerin serveti yüzde 27 artışla 10 trilyon doları aştı

Koronavirüs, İsviçre, Temmuz, Nisan, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Koronavirüs: Salgın döneminde milyarderlerin serveti yüzde 27 artışla 10 trilyon doları aştı - Son Dakika

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı         
17:43
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:49:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Salgın döneminde milyarderlerin serveti yüzde 27 artışla 10 trilyon doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei