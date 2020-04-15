Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi komisyonda - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifin, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla öğrenciler, işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok alanda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara nefes aldıracak düzenlemeler içerdiğini söyledi.

Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınından Türkiye'nin de etkilendiğini dile getiren Aydemir, "Ülke olarak aldığımız son derece ciddi tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeye yönelik mücadelemizi milletçe veriyoruz." dedi.

Teklifle getirilen düzenlemeleri anlatan Aydemir, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira nakdi ücret desteği sağlanacağını belirtti.

Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı şekilde sonlandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılacağını anlatan Aydemir, teklifle, her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceğini, konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebileceğini ifade etti.