Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı - Son Dakika

Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı

10.05.2021 13:33

İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışan fotoğraf sanatçısı Ayşegül Aksoy, 14 ay boyunca hem hastalara şifa oldu, hem de vizörün arkasına geçerek kimsenin görmediği alanlarda yaşananları fotoğrafladı. Aksoy'un çektiği en çarpıcı karelerden birinin kahramanı olan yoğun Bakım Hemşiresi Birkan Karakoyun, o karenin çekildiği anları anlattı.

Kimi ter içinde kaldı yoğun bakım nöbetini sırılsıklam bitirdi, kimi koruyucu ekipmanları içinde, saatler süren ameliyatlarda bitkin düştü ama ameliyat bitmeden paydos demedi. Salgının başladığı ilk günden bu yana sağlık çalışanlarının bir hayat daha kurtarmak için gösterdiği insan üstü mücadele, bu kez yine bir sağlık çalışanının gözünden fotoğraf sergisine dönüştü. Anestezi teknikeri fotoğraf sanatçısı Ayşegül Aksoy çektiği en çarpıcı karelerden birinin kahramanı olan yoğun Bakım Hemşiresi Birkan Karakoyun, o karenin çekildiği anı, "Pandeminin başlarıydı. Yoğun bakımda 3 saatlik bir nöbetim sonrası çekilen bir fotoğraftı. Alandan 3 saat sonra çıktığım zaman, sırılsıklam ter içerisindeydim. Çizmelerimin içi dahi suyla dolmuştu.'' sözleriyle anlattı.

"PERDENİN ARKASINDA NELER YAŞANIYOR BELGELEMEK İSTEDİM"

Tam 14 aydır hem hastalara şifa veren hem de fırsat bulduğu her an deklanşörüne basarak meslektaşlarının yaşadığı inanılmaz anları ölümsüzleştiren Ümraniye Eğitim Araştırma ve Hastanesi'nde 14 yıldır anestezi teknikeri olarak görev yapan fotoğraf sanatçısı Ayşegül Aksoy, 13 yıldır da profesyonel fotoğrafçılık yaptığını söyleyerek "Hem sağlık personeliyim hem fotoğrafçıyım. Perdenin arkasında neler yaşanıyor, bu insanlar ne gibi zorluklarla karşılaşıyor, bunları fotoğraflamak, belgelemek istedim. Sonuçta güzel bir iş çıktı ortaya. Hastane yönetimi ve destek olan tüm arkadaşlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum" dedi.

Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafının hikayesi duygulandırdı

14 AYDIR KOVİD MÜCADELESİNİN HER ANINI FOTOĞRAFLIYOR

Bir yıldan uzun süredir bu proje için emek verdiğinin altını çizen Aksoy, "Bu projenin diğerlerinden farkı, özellikle sadece sağlık çalışanlarına odaklanması ve uzun vadeli bir proje olması.

Dünyada da benzer işler yapıldı ama genellikle bir hafta, bir gün gibi kısa vadelerde ve belirli alanlarda yapılan çekimlerle gerçekleştirildi. Oysa ben, pandeminin başından bu yana, hastanenin Kovid'le mücadele edilen hemen hemen her alanını aralıksız fotoğrafladım. Bu yönüyle bu proje dünyada benzeri olmayan tek proje olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla daha fazla desteklenmesini istiyoruz. Türkiye'nin farklı illerinde, farklı hastanelerde, farklı alanlarda, meydanlarda da sergilenirse eminim ki vatandaşlarımızın da farkındalığını artıracaktır" şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafının hikayesi duygulandırdı

"HER KARENİN AYRI BİR HİKAYESİ VAR"

Yaklaşık 14 ay boyunca binlerce fotoğraf karesi çektiğini anlatan ve her bir karenin ayrı bir hikayesi olduğunu söyleyen Aksoy, kendisinin en çok etkilendiği karelerin ise özellikle yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının orada sevdiklerinden uzak hayata tutunmaya çalışan hastalarla büyük bir şefkatle ilgilendiği ve onlara kendilerini yalnız hissettirmedikleri anlardan olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle noktaladı: "İnsanların en doğal, gerçekten en zorlandığı anları çekmeye çalıştım. Yoğun bakımdaki arkadaşlarımın, özellikle hastalarla olan ilişkilerinde hastalarının yalnız hissettiği anlarda onların yanlarında olması beni en çok etkileyen anlar oldu.

"VATANDAŞLARIMIZ YAŞADIKLARIMIZA ŞAHİT OLSUN İSTEDİK"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak binlerce Kovid hastasının tedavisini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak "Bu hastalarımızın tedavi sürecinde sağlık çalışanlarımız ve hastalarımızla ilgili binlerce hikayeye konu olabilecek fotoğraf kareleri oluştu. Bu sergideki amacımız ise çalışanlarımızın fedakarlıklarını belgelemek ve hastalarımıza ve toplumumuza, bu hastalığın ciddiyetini yansıtabilmekti. Sergi, hem hastalarımızdan hem de çalışanlarımızdan ilgi görüyor. Bu alanda sergilememizin amacı da hem çalışanlarımızın, hem de hastalarımızın bu koridordan geçiyor olması. Poliklinikler ve servislere giden hasta ve yakınları, bu koridoru kullanıyor mecburen. Dolayısıyla gelip geçerken, akışı da bozmayacak şekilde bu hikayeleri görsünler, baştan beridir yaşadığımız bu tabloya şahit olsunlar istedik" dedi.

Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafının hikayesi duygulandırdı

ÇİZMELERİNDEN BOŞALTTIĞI SU, SAATLER SÜREN EMEĞİN TERİYDİ

Fotoğraf sergisindeki en çarpıcı karelerden birinin kahramanı olan Yoğun Bakım Hemşiresi Birkan Karakoyun, o karenin çekildiği anı şöyle anlattı: "Pandeminin başlarıydı. Yoğun bakımda 3 saatlik bir nöbetim sonrası çekilen bir fotoğraftı. Alandan 3 saat sonra çıktığım zaman, sırılsıklam ter içerisindeydim. Çizmelerimin içi dahi suyla dolmuştu. Öyle bir anda Ayşegül'e denk geldim ve o da deklanşöre basınca bu kareler ortaya çıktı."

Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafının hikayesi duygulandırdı

DEĞİŞİM YAPMADAN SÜREN 6 SAATLİK AMELİYATTA BİTKİN DÜŞTÜ

Sergideki fotoğraf karelerinden birinde yorgunluktan bitap düşmüş bir halde sandalyede görüntülenen Simge Coşkun ise 6 yıldır Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalıştığını söyleyerek o anı şu şekilde anlattı: "O gün bir yüksekten düşme vakası gelmişti. Vertebra (omurga) ameliyatı yapılıyordu. 6 saat kadar sürdü ameliyat. O fotoğrafta, ameliyatın 4'üncü saatinin sonundaydık. Hem ekipman değişmesin, hem de diğer arkadaşlarımızı riske atmayalım diye değişim yapmadık ve o vakayı ben bitirip çıkmak istedim. 4 saatin sonunda o çizmeler, üzerimizdeki tulum, maskeden vs. nefes alamaz haldeydim artık. Ama sonrasında insanlara yararımız olduğunu düşündüğümüz için, hem yorgunluk hem de mutluluk oluyordu."

Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafının hikayesi duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı
Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım, Ümraniye, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Interpol'ün bile aradığı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı Interpol'ün bile aradığı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum

Son Dakika Haberleri
14:27 Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi
14:13 Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti
14:10 Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti
13:56 Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor
13:51 Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı
13:47 Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi
13:29 Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı
13:07 Son Dakika: Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek
12:37 ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut, Gaziantep iddialarını doğruladı Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut, Gaziantep iddialarını doğruladı         
14:29
Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti         
14:13
Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor         
13:57
Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi         
13:48
Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı         
13:27
Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
12:41
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?         
12:00
Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?         
11:43
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı 10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı         
09:22
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 14:36:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınında insan üstü mücadelenin simge fotoğrafı hikayesiyle duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement