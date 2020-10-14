Koronavirüs salgınından yarasaları sorumlu tutmak ne kadar doğru? - Son Dakika
BBC

Koronavirüs salgınından yarasaları sorumlu tutmak ne kadar doğru?

14.10.2020 03:37
Koronavirüs salgınından yarasaları sorumlu tutmak ne kadar doğru?, System.String[]

Koronavirüsün kesin kaynağı bulunamadı.

Mathieu Bourgarel, zaman zaman Zimbabve'deki kutsal mağaraları ziyaret edebilmek için köylerin ileri gelenlerinden izin alıyor, yanında ruhları memnun edebilmek için hediyeler getiriyor.

Maske takıyor, önlük ile üç kat eldiven giyiyor, karanlığa dalıyor, halat merdivenlerden aşağı iniyor ve mağaranın dar odalarında ilerliyor.

Yarasaların kokusu her yere sinmiş, vücut dışkıları mağaranın tabanına kat kat yayılmış durumda. Bu, yeni yağmış bir karda, ağır ağır ilerlemek gibi.

Ara sıra, bir yarasa uykusundan uyanır gibi oluyor, uçmaya hazırlanır gibi kanatlarını açıyor.

Zimbabve'nin bu kesiminde insanlar yarasaları "kanatlı ejderha", "uçan fare"ya da kısaca "kötü olan" şeklinde adlandırıyor.

Dünyanın geri kalanında olduğu gibi, uçabilen memeliler yanlış anlaşılıyor. Oysa bu hayvanlar, vahşi yaşam ekoloğu Bourgarel için, güzel ve inanılmaz varlıklar:

"Çok etkileyiciler" diyen Bourgarel devam ediyor: "İnsanlar bilmedikleri şeyden korkuyorlar."

Bourgarel, Fransız araştırma enstitüsü CIRAD için virüsleri inceliyor. Zimbabve Üniversitesi'nden meslektaşlarıyla birlikte, örnek toplamak için yarasaların olduğu mağaraları ziyaret ediyor.

Laboratuvarda, bilim insanları yarasalardan kaynaklanan virüsleri ayrıştırıyor ve genetik dizilimini çıkarıyor. Bilim insanları çoktan farklı koronavirüsleri keşfetmiş durumdalar, bunlardan bir tanesi Sars ve Covis-19 ile aynı aileden.

Bu araştırma, insanların hasta olması halinde hemen müdahale edebilmek için, yarasaların taşıdığı virüslerin genetik yapısını ve çeşitlerini inceleyen dünya çapında yürütülen çalışmaların bir parçası.

Zimbabve Üniversitesi'nden Dr. Elizabeth Gori, "Yerel halk, tarım arazilerinde gübre olarak kullanabilmek için dışkılarını toplama amacıyla bu yarasaların yaşam alanlarını sık sık ziyaret ediyor. İnsanlara bulaşabilir, bu nedenle bu yarasaların taşıdığı patojenleri bulmak hayati" diyor.

Yarasa uzmanları, yarasaların yaşamlarını tehdit eden temelsiz korku ve efsaneleri gidermek için, "Yarasaları Suçlamayın" isimli bir kampanya başlattılar.

Uzmanlar, yarasaların, yeryüzündeki en az anlaşılan ve değer verilen hayvan türünden biri olduğunu söylüyorlar.

Yarasalarla ilgili korkular ve efsaneler, Covid-19 nedeniyle artmış durumda.

Yarasalarla ilgili gerçekler:

Kaynak: Bat Conservation International

Dünya çapında bu kadar soruna yol açan yeni tip koronavirüsün kesin kaynağı bulunamadı. Ancak bilim insanları, insanlara bir hayvan aracılığıyla, bu muhtemelen bir yarasa, bulaştığı konusunda hemfikir.

Bu, yarasaların suçlanması gerektiği anlamına gelmiyor, sorunun kökeninde bizim bu hayvanlarla giderek artan etkileşimimiz yatıyor.

Pek çok salgın, insanların doğayı tahrip etmesiyle ilişkili.

Büyükbaş hayvan beslemek, soya fasulyesi yetiştirmek ya da yollar ve evler inşa etmek için ormanlar ya da çayırlar yakıldığında, vahşi hayvanların, insanlar ve çiftlik hayvanları ile temas ihtimalleri artıyor. Bu da virüslere bulaşmaları için fırsat sağlıyor.

Porto Üniversitesi'nden Ricardo Rocha, "Yarasaların, diğer memeli hayvanlar gibi, tehlikeli hastalıklara karşı gerçek bir risk taşıdıkları reddedilemez" diyor.

Ancak yarasa türlerindeki (1400 ya da üzeri) insanları enfekte eden virüslerin sayısı, kuşlar, kemirgenler ya da evcil hayvanlar gibi diğer hayvanlardaki insanlara bulaşabilen virüslerin sayısı ile benzerlik gösteriyor.





Bilim insanlar yeni ortaya çıkan her dört bulaşıcı hastalıktan üçünün insanlara hayvanlardan bulaştığını tahmin ediyor.

Bu konudaki uyarı, 2002 yılında Çin'de Sars virüsü ortaya çıktığında ve dünya çapında 800 kişinin ölümüne yol açtığında yapıldı.

Rocha, bir türü ya da diğerini suçlamak yerine doğa ile ilişkimizi gözden geçirmemiz gerektiğini söylüyor. Rocha, yarasaların sağlıklı bir ekosistem ve insan hayatı için vazgeçilmez olduklarını belirtiyor.

Yarasalar, tarım ürünlerine üşüşen böcekleri kontrol altına alıyor. Tropik bölgelerdeki kakao ve vanilya gibi bitkiler, döllenme için onlara ihtiyaç duyuyor.

Yağmur ormanlarındaki ağaçların tohumlarını etrafa yayıyorlar ki bu da iklim değişikliği ile mücadeleye yardımcı oluyor.





Glasgow Üniversitesi'nden David Robertson, insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıkların yayılımının, insanların bu hayvanların yaşam alanına tecavüzünden kaynaklandığını söylüyor ve yarasaların şeytanlaştırılmasının "korkunç sonuçları olacağını" kaydediyor.

Robertson, Covid-19'un öncüllerinin yarasalarda muhtemelen on yıllardır var olduğunu kaydediyor.

Peru, Hindistan, Avustralya, Çin ve Endonezya'dan Covid-19 nedeniyle yarasaların öldürüldüğüne ya da öldürülmeye çalışıldığına ilişkin haberler geliyor.

Bilim insanları, bu tür eylemlerin yarasa türlerinin tehlikeye girmesine hatta hastalığın daha da yayılmasına sebep olabileceği uyarısında bulunuyor.





Yarasalar yüz yıllardır insanlarla birlikte yaşıyor, bu her iki türün de iyiliği içindi.

Portekiz'deki Coimbra Üniversitesi'nin 18'inci yüzyıldan kalma kütüphanesinde yarasalar 300 yıldan fazla süredir yaşıyor ve böylece el yazmalarını böceklerden koruyor.

Burayı alacakaranlıkta ziyaret ederseniz, kütüphanenin pencerelerinden dışarı süzülerek sokaklarda uçtuklarını görebilirsiniz.

Ricardo Rocha, yarasaların ekosistemin sağlıklı olmasını sağlayan karmaşık doğal yapının bir parçası olduklarını hatırlatıyor, "Tarihteki bu talihsiz andan çıkarılacak bir ders varsa o da şu ki doğayı hasta etmek, bizi hasta eder" diyor.

Koronavirüs salgınından yarasaları sorumlu tutmak ne kadar doğru?

Koronavirüs, araştırma, Zimbabve, Genetik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs salgınından yarasaları sorumlu tutmak ne kadar doğru? - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Real Madrid'e gitmek isteyen Kante'nin, hocası Lampard ile arası açıldı 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı         
22:34
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor         
19:25
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım         
15:03
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi         
10:07
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 03:46:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınından yarasaları sorumlu tutmak ne kadar doğru? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei