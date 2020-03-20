Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

Çorum, Samsun, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Çorum, Samsun, Kastamonu, Çankırı ve Amasya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde uygulanacak "İletişim Kampanyası Uygulama Planı" oluşturulduğu bildirildi.

Plan dahilinde Çorum Belediyesi, Garnizon Komutanlığı, Hitit Üniversitesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Eczacılar Odası ve yerel medya kuruluşlarıyla iş birliği yapılacağı belirtilen açıklamada, kurallara herkesin titizlikle uyması istendi.

Açıklamada, plan kapsamında kentteki alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin 12.00-20.00 olarak belirlendiği, nöbetçi eczane sayısının da artırılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Vali Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin aldığı tedbir ve kurallara azami uyum göstermesinden dolayı Çorum halkına teşekkür etti.

Gösterilen çabanın virüsün yayılmasına set anlamına geldiğini vurgulayan Çiftçi, "Hemşehrilerimizin uyumlu ve özverili davranışlarını takdirle karşılıyor, tüm halkımıza sağlıklı ve hayırlı günler dileyerek bu sürecin en kısa zamanda ve zararsız bir şekilde atlatılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan belediye ekiplerince kent merkezindeki 22 eczane, tüm taksi durakları ve araçlarının yanı sıra Bahçelievler Polis Merkezi, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Türk Telekom, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası hizmet binalarında dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise 60 yaş üstü vatandaşların talep etmeleri durumunda market alışverişlerini belediye görevlilerince yapacaklarını açıkladı.

Yaşlılara evlerinden çıkmama çağrısı yapan Sülük, "Marketlere verdiğiniz

siparişleri evinize biz getirelim. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Yeter ki bu süreçte sizler evde kalın ve sağlıklı bir ömür yaşayın." dedi.

Kargı Belediyesi de ilçe merkezinde her hafta cuma günü kurulan halk pazarını kapattı. Pazarın ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

Samsun

Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayvan satış yerleri kapatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinde insanların çok yakın mesafede bir arada bulunduklarına dikkati çekerek, "Koronavirüs salgınını önlemek ve insanlara hastalık bulaşma riskini artıracak olması nedeniyle İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu olarak hayvan satış yerlerinin ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verdik." bilgisini paylaştı.

Koronavirüs salgınına karşı hayvan üreticilerinin de tedbirli olmasını isteyen Sağlam, ikinci bir emre kadar hayvan satış yerlerinde kesinlikle satış yapılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu Müzesi, Nasrullah Aile Sağlığı Merkezi, Vakıfbank Şubesi, Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğü dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, ekipler tarafından şehirdeki detaylı dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini aktardı.


Çankırı

Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce koronavirüs nedeniyle okullara verilen arada öğrencilerin evde aileleri ile birlikte yapabilecekleri etkinlik önerilerini içeren broşür hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci ve velilerin evde kaldıkları bu süreyi daha etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla hazırlanan broşürde öğrencilerin hem duygusal hem zihinsel hem de bedensel olarak bazı etkinliklerde bulunmaları önerildi.

Tavsiye edilen etkinliklerin yapılmasıyla hem öğrencilerin yaşaması muhtemel travmatik etkilerin en aza indirileceği hem de yararlı bir dinlenme dönemi geçirmelerinin sağlanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinde bulunduğumuz bu süreci de siz değerli velilerimiz, eğitim çalışanlarımız ve öğrencilerimizin ilgisi, desteği ve tedbiri ile en kısa zamanda güvenli ve sağlıklı bir biçimde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür eder, bu çalışmanın yararlı olmasını dileriz."

Amasya

Amasya Belediyesi, yayaların yoğun kullandığı bölgelerde hijyen çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, salgından korunma tedbirleri kapsamında kent merkezinde bulunan birçok sosyal tesisin dezenfeksiyon işlemini yaparken talep doğrultusunda kentte bulunan tüm resmi kurumların dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri, halk otobüsü şoförlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları yönünde denetledi, yolculardan gelen şikayetleri değerlendirdi.


Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dezenfekte çalışmalarına günaşırı devam edeceklerini belirtti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:34 Kaynak: AA

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