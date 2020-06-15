Koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başladı - Son Dakika

Koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başladı

Karabük'te sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda Kovid-19 testi yapmaya başladı.

Karabük'te sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda Kovid-19 testi yapmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, Karabük merkez ve 5 ilçede 15 ekip ve 45 sağlık çalışanıyla gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıyor.

Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacak.

"İl genelinde 1122 kişiye test yapılacak"

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19'a karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı "Yaygın Test Uygulaması"nın bugün başladığını söyledi.

Çalışma kapsamında il genelinde 1122 kişiye bağışıklık düzeyini gösteren antikor ve hastalık durumunu gösteren PCR testlerinin yapılacağını belirten Sarı, çalışmalar için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 45 sağlık çalışanından oluşan 15 ekibin, TÜİK tarafından iletilen listelerdeki hanelere ulaşarak uygulama hakkında bilgi verip testleri kabul eden kişiye hem antikor hem de PCR testlerini yapmaya başladığını kaydetti.

Sarı, "Test sonuçları, bize ilimizde hastalığı belirti göstermeden atlatmış 'sessiz hastaları' ve hastalığı taşıyan olası 'gizli pozitifleri' tespit etme imkanı verecek." dedi.

Koronavirüs tespitine yönelik Toplum Tarama Çalışması başladı

Sağlık Bakanlığı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 07:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs tespitine yönelik 'Toplum Tarama Çalışması' başladı - Son Dakika

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