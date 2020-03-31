Koronavirüs testi pozitif çıkan ıVali Bilgin, kendisini vali konağında karantinaya aldı - Son Dakika

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Koronavirüs testi pozitif çıkan ıVali Bilgin, kendisini vali konağında karantinaya aldı
6 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.
Bilgin'in yerine vekil olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Valimiz Sayın Osman Bilgin, kendisini 14 gün süreyle Vali Konağı'nda izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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