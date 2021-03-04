Koronavirüs vakalarının patladığı anaokulu 10 gün süreyle eğitime kapatıldı - Son Dakika

Safranbolu'da eğitim veren bir anaokulunda birden fazla koronavirüs pozitif vakası tespit edildi. Temaslı sayısının da çok fazla olması nedeniyle anaokulu, 4 Mart saat 05.00'ten 14 Mart saat 05.00'e kadar okul 10 gün süre ile kapatıldı.

OKUL ÇALIŞANLARI DA İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Safranbolu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Ali Baba Anaokulunda eğitime ara verilmesine, öğrencilerin ve çalışanların temaslı olmaları sebebiyle 10 günlük süre boyunca evde kalmalarına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."