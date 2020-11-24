Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak - Son Dakika

Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak

24.11.2020 00:19
Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak, System.String[]

BioNTecH ve Moderna'nın ardından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici bir haber de Oxford Üniversitesinden geldi. Yüzde 70 etkili olduğu belirtilen aşının muadillerine göre daha ucuz olacağı ve -70 derece yerine buzdolabında saklanabileceği için taşıma sorununu da ortadan kaldıracağı ifade edildi.

Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, devam eden çalışmalardan elde edilen veriler, aşısının yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koydu.

MUADİLLERİNE GÖRE DAHA UCUZ VE DAHA KOLAY MUHAFAZA EDİLECEK

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısı tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili oldu. Aşı muadillerinden daha ucuz olmasının yanı sıra daha kolay muhafaza edilerek dünyanın farklı noktalarına daha rahat ulaştırılabilecek.

DAHA FAZLA KİŞİ AŞILANACAK

Oxford Aşı Grubu Direktörü ve Oxford Aşı Denemesi baş araştırmacısı Prof. Dr. Andrew Pollard, bulguların birçok hayatı kurtaracak etkili bir aşıya sahip olduklarını gösterdiğini belirtti. Pollard, "Heyecan verici bir şekilde, doz rejimlerimizden birinin yaklaşık yüzde 90 etkili olabileceğini bulduk. Bu doz rejimi kullanılırsa, planlanan aşı tedariki ile daha fazla kişiye aşı yapılabileceğini gördük." ifadesini kullandı.

Oxford Üniversitesi aşı grubu araştırmacısı Prof. Dr. Sarah Gilbert ise Kovid-19'un neden olduğu yıkıma son vermek için aşıların kullanılabileceği bir döneme bir adım daha yaklaşıldığını aktardı.

OXFORD AŞISI TAŞIMA VE SAKLANMA SORUNUNU DA ORTADAN KALDIRDI

Sky News'e konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümet olarak başından beri destekledikleri Oxford-AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklanan verilerin cesaret verici olduğunu kaydetti.

Hancock, "Gerçekten çok mutluyum, doğru dozdaki aşının yüzde 90'a kadar etkili olabileceğini gösteren bu verileri memnuniyetle karşılıyorum. Bu aşının, daha önce başarılı sonuçlar elde edildiği açıklanan Pfizer aşısı gibi -70 derecede saklanması gerekmiyor." diye konuştu.

Imperial College London, Bulaşıcı Hastalık Epidemiyolojisi Başkanı Profesör Azra Ghani ise, Oxford/ AstraZeneca'nın sonuçlarının "son derece cesaret verici" olduğunu söyledi. Ghani, aşıyı diğerlerinden ayıran özelliğinin ise, -70C'de saklanması gereken ve ciddi lojstik sorunlara yol açan diğer aşılardan farklı olarak buzdolabında saklanabilmesi olduğunu söyledi.

BORİS JOHNSON: HEYECAN VERİCİ BİR HABER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Johnson paylaşımında, "Oxford aşısının denemelerde çok etkili olduğu bilgisi inanılmaz, heyecan verici bir haber. Önümüzde daha güvenlik kontrolleri var, ancak bunlar harika sonuçlar. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'daki parlak bilim adamlarımıza ve denemelerde gönüllü olan herkese tebrikler." ifadelerine yer verdi.

Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak

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Son Dakika Dünya Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak - Son Dakika Dünya


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