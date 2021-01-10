Koronavirüsle değişen hayat: Din görevlisi, sağlık çalışanlarına destek için 112 Acil Çağrı Merkezinde görev aldı - Son Dakika

Koronavirüsle değişen hayat: Din görevlisi, sağlık çalışanlarına destek için 112 Acil Çağrı Merkezinde görev aldı

10.01.2021 10:59
Koronavirüsle değişen hayat: Din görevlisi, sağlık çalışanlarına destek için 112 Acil Çağrı Merkezinde görev aldı, System.String[]

Edirne Kadı Bedrettin Camisi İmamı Müslüm Yıldız, caminin restorasyona alınmasının ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde iş yükü artan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla gönüllü olarak Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapıyor.

Edirne Kadı Bedrettin Camisi İmamı Müslüm Yıldız, caminin restorasyona alınmasının ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde iş yükü artan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla gönüllü olarak Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapıyor.

İmam Yıldız'ın görev yaptığı cami, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyona alındı. Yıldız da caminin restorasyona bağlı ibadete kapanması sonucu gönüllü olarak yaklaşık 3 aydır 112 Çağrı Merkezinde görev alıyor.

Çağrı merkezinde, İl Salgın Denetim Merkezi ve Sosyal Vefa grubu kapsamında gelen çağrıları yanıtlayan Yıldız, "yeryüzünün şifa elçileri" diye nitelendirdiği sağlıkçıların özverili çalışmalarına omuz veriyor.

Nöbet sistemiyle görev yapan Yıldız, Kovid-19 hastalarının ilaç taleplerini ve karantinada olan vatandaşların isteklerini görevli ekiplere bildiriyor, tedbirlere uymayanlarla ilgili gelen ihbarları da emniyet ekiplerine iletiyor.

"Sadece camilerde değiliz her zaman sahadayız"

Yıldız, AA muhabirine, din görevlisi olarak 25 yıldır hizmet verdiği kentte camisi restorasyona girdiğinden dolayı gönüllü olarak sağlıkçılarla çalıştığını söyledi.

Salgın döneminde sağlıkçıların yükünün arttığını ve büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatan Yıldız, din görevlilerinin ihtiyaç duyulan yerlerde görev aldığını ifade etti.

Her zaman Türk milleti ve devletinin hizmetinde olduklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Burada bir ihtiyaç hasıl olmasından dolayı kurumlar arası yardımlaşma gerçekleşti. Salgın, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili oluyor ve sıkıntılı günler yaşatıyor. Böyle bir ihtiyaç hasıl olmasından dolayı gönüllü olarak seve seve geleceğimi söyledim. 112 çağrı ekibindeki arkadaşlarla çalışmak bizim için bir onurdur. Biz din görevlileri olarak sadece camilerde değiliz her zaman sahadayız, halkımızın, milletimizin ve devletimizin hizmetindeyiz. İnsanlık adına zerre kadar bir hizmetimiz olabiliyorsa ne mutlu bizlere."

Yıldız, salgın nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade etti.

Kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirten Yıldız, "Burada sosyal mesafeyi ihlal eden, maske takmayan ve karantina kurallarına uymayanlarla ilgili gelen şikayet çağrıları alıyoruz. Aynı zamanda Kovid-19 hastaları ve karantinada olan vatandaşlar, ilaç, temizlik ve gıda talepleri olduğu zaman bizlere ulaşıyorlar. Bizler bir an önce kayıtlarını oluşturup sahadaki ekiplere yönlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarıyla çalışmanın onur verici olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce sağlık çok önemli. Sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. İnsanlık bir ahın pençesine düşmüş kıvranıyor. Bu sancılı süreçte elimizden geleni yapıyoruz. Bizler tedbirimizi aldıktan sonra, maske, mesafe ve hijyenimize dikkat ettikten sonra koronavirüs hiçbir şeyden güçlü değildir. İlimden daha güçlü değildir. Sağ olsun yeryüzünün şifa elçileri diye bildiğimiz sağlık ekiplerimizle çalışmak bizler için onur verici, iyi ki böyle bir yeri gönüllü olarak tercih edip gelmişim."

İmam Yıldız, Edirne, İlaç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüsle değişen hayat: Din görevlisi, sağlık çalışanlarına destek için 112 Acil Çağrı Merkezinde görev aldı - Son Dakika


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