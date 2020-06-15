Koronavirüsle mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları önemli rol oynadı - Son Dakika

Koronavirüsle mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları önemli rol oynadı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği başarılı mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar önemli rol oynadı.

Koronavirüsle mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları önemli rol oynadı, System.String[]

ERKAN TİRYAKİ - Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği başarılı mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar önemli rol oynadı.

Türkiye, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi halline gelen salgına yönelik en etkili mücadeleyi gösteren ülkelerden biri oldu.

Kovid-19 ile mücadelede tedavinin yanı sıra karantina uygulamaları da büyük önem taşıyor.

Virüsün yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle özellikle yurda ilk girişlerde uygulanan 14 günlük karantina süreci, mücadelenin en önemli sacayağından birini oluşturdu. Türkiye, sahip olduğu öğrenci yurdu altyapısıyla bu süreci etkili bir şekilde yönetti.

Türkiye, sağlık altyapısıyla tedavi uygulamalarında, öğrenci yurdu altyapısıyla ise nitelikli karantina uygulamalarında model bir ülke oldu.

Odalar sürekli dezenfekte edildi

Yurtlarda vatandaşların bütün ihtiyaçları sosyal mesafe, hijyen, tedbirlerine azami riayetle gerçekleştirildi.

Odalar, rutin bir programa bağlı olarak sürekli dezenfekte edildi. Üç öğün yemek, su, çay, meyve, ilaç gibi ihtiyaçlar odalara servis edildi. Her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakıldı.

Vatandaşlara odalarında spor yapmaları için spor malzemeleri gönderildi. Psikolog ve diyetisyen hizmetleri, kitap dağıtımları ve sosyal faaliyetlerle sürecin vatandaşlar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilmesi sağlandı. Yurtlarda kalanlara 57 bin 452 adet kitap dağıtıldı.


Yurtlarda misafir edilenlerin günlük tutmaları, duygu ve düşüncelerini kaleme almaları için "Yurdumda Hayat Var" adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderildi.

77 bin 555 vatandaş yurtlarda ağırlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 80 ildeki 179 yurt, karantina döneminde 97 ülkeden getirilen toplam 77 bin 555 vatandaşa ev sahipliği yaptı.

Karantina süreci için Türkiye genelinde sahip olunan yurt kapasitenin yalnızca yüzde 13'ü kullanıldı.

10 bin sağlık çalışanı misafir edildi

Yurtlar, Kovid-19 ile mücadelede yoğun mesai sarf eden sağlık çalışanları için de tahsis edildi.

56 ilde bulunan 113 öğrenci yurdunda, 10 bin sağlık çalışanı misafir edildi. Ayrıca 3 bin Adalet Bakanlığı personeli de yurtlarda ağırlandı.

20 ildeki 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurt ise ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edildi. Buralarda da toplamda bin 232 vatandaş misafir edildi.

Yüzde 85,94'lük memnuniyet oranı yakalandı

Karantina döneminde vatandaşların duygu, düşünce ve önerileri memnuniyet anketleriyle titizlikle takip edildi.

Yurtlarda sağlanan hizmetler ve faaliyetleri kapsayan memnuniyet araştırmasında yüzde 85,94'lük bir memnuniyet oranı yakalandı.

Salgın sürecinde bütün milletin yuvası, sığınağı haline gelen yurtlar, karantina döneminin sona ermesinin ardından öğrenciler için hazırlanmaya başlandı.

Spor dünyasından birçok isim yurtlarda kaldı

Bu süreçte yurtdışında bulunan spor dünyasındaki önemli isimler, Türkiye'ye döndüklerinde karantina süreçlerini bakanlığa bağlı yurtlarda geçirdi.

Belçika'da Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli futbolculardan Barış Alıcı (Trabzon Fuat Sezgin Yurdu), Berke Özer (Gümüşhane Ahmet Ziyaüdiin Gümüşhaneevi Yurdu), Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile eşi Gala Caldirola (İstanbul), voleybolcu Yeliz Başa ve buz hokeyi oyuncusu Çağla Çelik (Gülbahar Hatun Yurdu), Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica (Gaziantep Ümmü Gülsüm Yurdu) yurtlarda kalan isimler olarak dikkati çekti.

Karantina, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüsle mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları önemli rol oynadı - Son Dakika

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