14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti

ABD'de Texas eyaletinin Frisco kentinden lise öğrencisi Anika Chebrolu, yeni koronavirüse yapışıp, insanları enfekte etme kabiliyetini engelleyebilecek bir molekül keşfetti.
Ve bu bilimsel keşif, genç öğrenciye 2020 Genç Bilim İnsanı Yarışması'nda "ABD'nin başlıca genç bilim insanı" unvanını ve 25 bin dolar ödül para ödülünü kazandı.
CNN'e konuşan Chebrolu, "Son iki gündür, SARS-CoV-2 virüsüyle ilgili olduğu için projem medyada büyük ilgi gördü. Bu salgını sona erdirme yönündeki ortak umutlarımızı yansıtıyor. Ben de herkes gibi yakında eski, normal hayatılarımıza dönmeyi umut ediyorum" dedi.
Chebrolu, en iyi genç bilim insanı unvanını kazanmanın bir onur olduğunu ancak daha yapılacak çok şey olduğunu söylüyor. Chebrolu'nun bir sonraki hedefi, bulgularını virüs için gerçek bir tedavi haline getirerek salgının "Hastalık ve ölüm oranını kontrol etmek" için mücadele eden bilim insanları ve araştırmacılarla birlikte çalışmak.
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