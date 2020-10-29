14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti

ABD'de Texas eyaletinin Frisco kentinden lise öğrencisi Anika Chebrolu, yeni koronavirüse yapışıp, insanları enfekte etme kabiliyetini engelleyebilecek bir molekül keşfetti.

25 BİN DOLAR PARA ÖDÜLÜ KAZANDI

Ve bu bilimsel keşif, genç öğrenciye 2020 Genç Bilim İnsanı Yarışması'nda "ABD'nin başlıca genç bilim insanı" unvanını ve 25 bin dolar ödül para ödülünü kazandı.

"NORMAL HAYATLARIMIZA DÖNMEYİ UMUT EDİYORUM"

CNN'e konuşan Chebrolu, "Son iki gündür, SARS-CoV-2 virüsüyle ilgili olduğu için projem medyada büyük ilgi gördü. Bu salgını sona erdirme yönündeki ortak umutlarımızı yansıtıyor. Ben de herkes gibi yakında eski, normal hayatılarımıza dönmeyi umut ediyorum" dedi.

"HASTALIK VE ÖLÜM ORANINI KONTROL ETMEK İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Chebrolu, en iyi genç bilim insanı unvanını kazanmanın bir onur olduğunu ancak daha yapılacak çok şey olduğunu söylüyor. Chebrolu'nun bir sonraki hedefi, bulgularını virüs için gerçek bir tedavi haline getirerek salgının "Hastalık ve ölüm oranını kontrol etmek" için mücadele eden bilim insanları ve araştırmacılarla birlikte çalışmak.