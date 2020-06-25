Koronavirüslü işçiler Van'a gelmeden Bolu'da yakalandı - Son Dakika

Koronavirüslü işçiler Van'a gelmeden Bolu'da yakalandı

VAN'ın Muradiye ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İstanbul'dan Van'a gelmek için yola çıkan minibüsteki işçilerde koronavirüs olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

VAN'ın Muradiye ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İstanbul'dan Van'a gelmek için yola çıkan minibüsteki işçilerde koronavirüs olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İşçilerin bulunduğu minibüs, Bolu'da durduruldu. Test sonuçları pozitif çıkan 5 işçi hastaneye yatırılıken, diğerleri İstanbul'a geri gönderildi.

İstanbul'daki bir fabrikada çalışan 16 işçi, minibüsle, memleketleri Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Topuzarpa Mahallesi'ne gelmek için plan yaptı. Ancak yola çıkmadan 2 gün önce rahatsızlanan 1 işçiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan işçi, tedaviye alınırken diğer işçilere de test yapıldı.  Ancak test yapılan işçiler, sonuçların çıkmasını beklemeden minibüs ile yola çıktı.

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Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar gelen ihbar üzerine,

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla, harekete geçti. Jandarma ve sağlık ekipleri, işçileri taşıyan minibüsün sürücüsü ile irtibata geçti. İşçilerin isim listesi alındı. 5 içinin daha test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi. Minibüsün geçeceği güzergahtaki tüm ekipler, bilgilendirildi. İşçileri taşıyan minibüs, Bolu'nun Gerede ilçesinde, durduruldu. Sağlık ekipleri araçta bulunan ve testleri pozitif çıkan işçileri hastaneye sevk ederken, diğer işçiler, güvenlik güçlerinin kontrolü altında İstanbul'a geri gönderdi.


Koronavirüs, Bolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüslü işçiler Van'a gelmeden Bolu'da yakalandı - Son Dakika

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