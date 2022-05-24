Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı

24.05.2022 20:42
Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 136 bin 332 testten 1304’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1184 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 24 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 136 bin 332 testten 1304'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1184 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 697 bin 10 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Kaynak: ANKA

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