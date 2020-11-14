Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü - Son Dakika

Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü

14.11.2020 08:29
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü, System.String[]

RİZE Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yahya Kesici, yakalandığı korornavirüsü yendi.

RİZE Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yahya Kesici, yakalandığı korornavirüsü yendi. Görevinin başına dönen Kesici, "Çok şükür karantina sürecim sona erdi ve koşa koşa işime geldim. Kaldığım yerden görevimin başındayım" dedi.

Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yahya Kesici, temaslı olduğu için karantinaya alınan oğlunun test sonucu pozitif çıktıktan sonra rahatsızlandı. Baş ve eklem ağrıları ile yüksek ateş ve öksürük şikayetleri bulunan Kesici'nin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

10 günlük karantina sonunda testi negatif çıkan Dr. Kesici, görevinin başına döndü. Dr. Kesici, "Çok şükür karantina sürecim sona erdi ve koşa koşa işime geldim. Kaldığım yerden görevimin başındayım. Kesinlikle beklemeye gerek duymadım. Bütün sağlık personeli şu anda canla başla çalışıyor" dedi.'HİÇ DÜŞÜNMEDİĞİM BİR ŞEKİLDE AİLEDEN BULAŞTI'Dr. Kesici pandemi sürecinde hastanelerde yoğun bir mücadele verdiklerini anlatarak, "Koronavirüs endişesi taşıdık, koronavirüs hastalarını bilerek ya da bilmeyerek muayene ettik. Sonuçta sahada çalışıyoruz, işimiz bu. Biz sağlığın askerleriyiz, yapmak zorundayız. Bize hastalık, hastane ortamında bulaşmadı. Hiç düşünmediğimiz bir şekilde en çok bulaşın olduğu aile içinde bulaştı. Oğlum hastalanan arkadaşı dolayısıyla önce temaslı olduğu için evde karantinaya alındı. 2-3 gün sonra başlayan hastalık belirtileri sonrası test yaptırdık, pozitif çıktı. İki, üç gün sonra bende de şikayetler başladı. Ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı burun tıkanıklığı öksürük gibi şikayetler üzerine testimizi yaptırdık, pozitif çıktı. Eşim ve kızımın testleri negatifti. İzolasyon sürecinde ayrı odalarda zaman geçirdik. Hastalık sürecinde bolca dinlenip, sıvı tüketimini arttırdım, limonlu yeşil çay ve sebze tükettim" diye konuştu.'ÇOCUKLAR ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Dr. Kesici, "Arkadaşlarımız büyük bir mücadele verirken vatandaşlarımız da sağlıkçılara destek olmalılar. Kendilerini çok korumalılar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak riayet etmeliler. Maske özellikle burnu kapatacak şekilde takılmalı. Eve gelindiğinde ellerle beraber burun içi temizliği de gerçekleştirilmeli. Aile içi bulaşta çocukların taşıyıcılığı çok önemli. Bunun içinde çocuklar maske, sosyal, mesafe ve hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat ederek kendilerini ve dolayısıyla da ailelerini korumaları ve anne babalarına yakınlarına zarar vermemeleri gerekiyor" dedi.


Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Çayeli, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü - Son Dakika


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