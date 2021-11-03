Üye Girişi
Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

03.11.2021 16:39

Samsun'da koronavirüs tedavisi gören 11 yaşındaki Yiğit Benzer, taburcu olduğu gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yiğit, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, Hasan Benzer, "Oğlum çok başarılı bir öğrenciydi, idealist bir çocuktu, hayalleri vardı. Hastaneye gittiğimde, 'Baba 10 gün sonra seni görmek güzel' demişti ama o güzelliği maalesef birlikte yaşayamadık" ifadelerini kullandı.

Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Benzer, rahatsızlanınca yapılan tetkiklerde koronavirüs test sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı. Durumu ağırlaşan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yiğit, 10 günlük tedavinin ardından dün taburcu edildi. Evine geldiği gün kalp krizi geçiren Yiğit, yeniden kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

11 yaşındaki Yiğit, koronayı atlatıp taburcu olduğu gün kalp krizinden yaşamını yitirdi

"HER GECE RÜYAMA GİR ÇOCUĞUM"

Yiğit için Büyükoyumca Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Samsun'da uzun süredir gazetecilik yapan Hasan Benzer, ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Gülşah ve ablası Ela Benzer ise tabuta sarılıp ağladı. Gülşah Benzer, "Her gece rüyama gir tamam mı çocuğum, bekliyorum seni. Ben iyiyim de, rahatladım anne de. Bekliyorum seni çocuğum" diye ağıt yaktı. Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve bölge halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yiğit, aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

11 yaşındaki Yiğit, koronayı atlatıp taburcu olduğu gün kalp krizinden yaşamını yitirdi

"ÇOK İDEALİST BİR ÇOCUKTU, HAYALLERİ VARDI"

Ayakta durmakta güçlük çeken Hasan Benzer, yaşadıklarını anlattı. Yiğit'i rahatsızlanınca Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdüklerini belirten Benzer, "Buradan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavinin ardından taburcu oldu ve eve getirdik. O sırada 'baba ayaklarım beni taşımıyor' dedi. Ben de sırtımda eve çıkardım. Sonra yine rahatsızlandı ve tekrar hastaneye götürdük ama maalesef kurtaramadık. Akciğer ve tansiyon rahatsızlıkları da vardı. Covid-19'un da bu hastalıkları tetiklediği söylendi. Oğlum çok başarılı bir öğrenciydi, idealist bir çocuktu. Hukuk, mimarlık, mühendislik gibi hayalleri vardı. Hastaneye almaya gittiğimde, 'baba 10 gün sonra seni görmek güzel' demişti ama o güzelliği maalesef birlikte yaşayamadık" dedi.

11 yaşındaki Yiğit, koronayı atlatıp taburcu olduğu gün kalp krizinden yaşamını yitirdi

"YİĞİT ÇOK AKILLI BİR ÖĞRENCİYDİ"

Yiğit'in öğretmeni Özcan Düzköylü ise, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben Yiğit'i 4 yıl okuttum. Akciğerlerinden rahatsızdı. Günde 2 kez sınıfta ilaçlarını verirdik. Yiğit, çok akıllı, tam örnek gösterilecek bir öğrenciydi. Genel kültürü, davranışları, her şeyiyle dört dörtlük bir öğrenciydi. Mühendis olmak istediğini söylerdi. Allah yakınlarına, sevenlerine sabır versin" diye konuştu.

Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Koronavirüs, Kalp Krizi, Cenaze, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı 16:31 Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı 16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı 16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı 16:10 16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! 15:43 Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor 15:23 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı 14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı

Son Dakika Haberleri
16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
16:14 Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi
16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı
16:01 Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak
16:00 Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok
15:57 Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü
15:54 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü
15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti
15:22 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
Müsilajdan etkilenen balıkçılar için 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak Müsilajdan etkilenen balıkçılar için 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak         
16:36
Osman Kavala: Serbest bırakılmam sadece bir temenni Osman Kavala: Serbest bırakılmam sadece bir temenni         
16:28
Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır         
16:12
Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
16:07
Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak         
16:01
İrem Derici İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti         
15:34
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde         
15:21
HDP'den HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir         
14:41
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 16:43:46. #1.12#
SON DAKİKA: Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement