Koroner Baypas Sonrası Cinsel Gücü Artırıcı İlaç Kullanımı Uyarısı

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, koroner baypas sonrası cinsel fonksiyon bozukluklarının cinsel uyarıcı ilaç kullanımıyla desteklendiğini belirterek, "Bu ilaçlar, mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı" dedi.

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, koroner baypas sonrası cinsel fonksiyon bozukluklarının cinsel uyarıcı ilaç kullanımıyla desteklendiğini belirterek, "Bu ilaçlar, mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı" dedi.



Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, cinsel yaşamın sağlıklı her birey için hayatın vazgeçilmezi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Gölbaşı, bu faaliyetin bozulması halinde kişilerin sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. Bu tür sorunların hormonal bozukluklar ve ilaçların yan etkisinden damar hastalıklarına, nörolojik hastalıklardan psikolojik rahatsızlıklara pek çok faktöre bağlı gelişebildiğini aktaran Prof. Dr. Gölbaşı, "Koroner baypas sonrası ise erektil disfonksiyonun (sertleşme güçlüğü) çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır" dedi.



KESİLER HASTADA TRAVMA ETKİSİ YARATIYOR



Koroner baypas sonrası hastanın göğüs ön duvarında ve bacaktan damar çıkarılması için yapılan büyük kesilerin hastada ciddi psikolojik travma etkisi yarattığını söyleyen Prof. Dr. Gölbaşı, "Bu süreçte hastaların en son düşündükleri şey, cinsel faaliyetler olmaktadır. Göğüs kemiğinin iyileşme süreci yaklaşık 1,5- 2 aylık süreci kapsamaktadır. Erken dönemde hastanın kendisinde ve partnerinde kemiğin ilişki esnasında zarar göreceği korkusu vardır. Fakat bu süre dışında gerçekleştirilen cinsel eylemlere bağlı herhangi bir travma söz konusu olmamıştır" diye konuştu.



KALP KRİZİ ENDİŞESİ



Koroner baypas sonrasında geç dönemde organik bir neden olmaksızın çeşitli kalp ilaçlarının yan etkisine veya ameliyatın psikolojik etkisine bağlı impotans (birleşme sırasında sertleşme sorunu) gelişebildiğini açıklayan Prof. Dr. Gölbaşı, "Koroner baypas sonrası 2 ay tamamlanıncaya kadar hastaların bedensel ve cinsel faaliyetleri kısıtlanmaktadır. Hastalar sıklıkla cinsel ilişki esnasında kalp krizi atağı geçirme endişesi duyar. Bundan sonraki süreçte baypas esnasında takılan damarlar ile ilgili problem söz konusu değilse, her türlü bedeni ve cinsel faaliyette bulunabilmektedir" dedi.



TESTİ GEÇENE CİNSEL FAALİYET SERBEST



Hastalarda koroner baypas sonrası ilerleyen aylarda eforla göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi semptomlar gelişiyorsa, bu hastalara egzersiz testi yaptırılarak kontrollerinin faydalı olacağını ifade eden Prof. Dr. Gölbaşı, "Egzersiz testinde sorun saptanmazsa cinsel faaliyetlerde de hiçbir kısıtlama söz konusu olmaz" dedi.



İLAÇ MUTLAKA DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMALI



Koroner baypas öncesi normal olan, fakat operasyon sonrası geç dönemde sertleşme güçlüğü gelişen hastalarda bunun nedenini kullanılan ilaçlar veya psikolojik bozuklukların oluşturduğunu açıklayan Prof. Dr. Gölbaşı, "Örneğin beta- bloker (sinir sistemini uyaran) benzeri tansiyon ilaçları cinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olabilmektedir" diye konuştu. Prof. Dr. Gölbaşı, bu kişilerde cinsel fonksiyon bozukluklarının cinsel uyarıcı ilaç kullanımıyla desteklendiğini açıkladı.



Prof. Dr. Gölbaşı, "Sonuç olarak, koroner baypas sonrası cinsel fonksiyon bozukluğu nedeniyle alınan ilaçlar, mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı ve nitratlar ile kullanımlarına çok dikkat edilmelidir" dedi.



- Antalya

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