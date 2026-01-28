Körüklü çizme ustası, mesleğini oğluyla birlikte yaşatıyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu (65), yetiştirecek çırak bulamayınca mesleğini oğlu Mehmet Karpuzcu'ya (26) öğretmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO iş birliğinde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü de alan Karpuzcu, 25 metrekarelik atölyesinde körüklü çizme üretme geleneğini oğluyla birlikte yaşatmaya çalışıyor.

Körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu, gelişen teknolojiye rağmen 59 yıldır mesleğini sürdürdüğü için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO iş birliğinde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görüldü. Karpuzcu, ödülünü geçen hafta Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Mustafa Karpuzcu, yetiştirecek çırak bulamadığı için mesleğini halk dansları eğitmeni olan oğlu Mehmet Karpuzcu'ya öğretmeye başladı. Omuz omuza veren baba-oğul, Bayraklıdede Mahallesi'ndeki 25 metrekarelik atölyede, körüklü çizme üretme geleneğini geleceğe taşımak için çalışıyor.

'MIKNATISLA YERDEN ÇİVİ TOPLARDIK'

Mesleğine 6 yaşındayken, babasının körüklü çizmelere çaktığı çivilerden yere düşenleri diğer çıraklarla birlikte mıknatısla toplayarak başladığını anlatan Mustafa Karpuzcu, "Öncelikle, Yaşayan İnsan Hazinesi ünvanına layık görüldüğüm için çok mutluyum. Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak benim için gurur kaynağı oldu. Körüklü çizme, Ege Bölgesi'ne ve Efelere has. Benim mesleği öğrenmem 17 yaşıma kadar sürdü. Oğlum da beni gördü ve merak edip öğrenmeye başladı. En büyük sorunum yetiştirecek çırak bulamamaktı. Şimdi oğlumun bu işi yapmaya başlaması beni çok mutlu etti" dedi.

'AMACIM USTA OLMAK'

Mustafa Karpuzcu'nun oğlu Mehmet Karpuzcu ise "Çocukluğumda, babamın körüklü çizme yapmasını izleyerek büyüdüm. Benim asıl mesleğim halk oyunları eğitmenliği. Körüklü çizme yapımına pandemi döneminde ilgi duymaya başladım. İlk bakışta farklı gibi görünse de aslında birbirinden çok uzak olmayan iki alan. Her ikisi de geçmişten gelen kültürümüzü yansıtıyor. Haziran ayından itibaren de babamla birlikte atölyede körüklü çizme imal ediyoruz. Yakın zamanda kalfalık belgemi aldım. Şimdi amacım bu meslekte usta olmak" diye konuştu.