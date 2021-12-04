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Koruma altındaki tarihi yapılarda çıkan yangınlar, mahalle muhtarını bezdirdi - Son Dakika

Koruma altındaki tarihi yapılarda çıkan yangınlar, mahalle muhtarını bezdirdi

04.12.2021 01:14

Koruma altındaki tarihi yapılarda çıkan yangınlar, mahalle muhtarını bezdirdi Tarihi Balbey Mahallesi'ndeki tescilli ve kullanılmayan iki yapıda art arda yangın çıktı İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, vatandaşlar ve mahalle muhtarı çıkan yangınlara tepki gösterdi Balbey Mahalle Muhtarı...

Koruma altındaki tarihi yapılarda çıkan yangınlar, mahalle muhtarını bezdirdi

Tarihi Balbey Mahallesi'ndeki tescilli ve kullanılmayan iki yapıda art arda yangın çıktı

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, vatandaşlar ve mahalle muhtarı çıkan yangınlara tepki gösterdi

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu:

"Evsiz olan herkes yatağını döşeğini alıp geliyor, içeride yatıyor, sonra başlıyor koca bina yanmaya"

"Canımız burnumuza geldi, kime ne diyeyim, bıktık, itfaiye zamanında gelmese tarihi mahalle kül olacak"

ANTALYA - Antalya'nın tarihi Balbey Mahallesi'nde, koruma altında olmasına rağmen kaderine terkedilen binalarda çıkan yangınlar mahalle muhtarını canından bezdirdi. Bugün iki yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilk yangın saat 10.00 sırasında Muratpaşa ilçesinin tarihi Balbey Mahallesi 432 Sokak üzerindeki 2 katlı kullanılmayan koruma altındaki ahşap binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle zemin katta başlayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yapının iki farklı noktasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu yangını soğutma çalışmaları devam ederken yanı mahallede 451 sokaktan da bir yangın ihbarı geldi. Yangın bölgesindeki ekiplerinden biri hemen yangının olduğu sokağa yönlendirildi. Mahalle sokaklarının dar olması nedeniyle itfaiye araçları güçlükle yangın yerine ulaştı. Ekipler bu yapıdaki yangını da zamanında müdahaleyle söndürdü. Her iki yapıda da bugüne kadar bir çok kez yangın çıkmış ve söndürülmüştü.

"İyice baktık"

45 yıldır mahallede yaşayan Mehmet Kurter, "24 saat buraya gelip gidenler olur. Benim evim yana yazdı. İyice bıktık. Yukarıdan su bastım. Su sıkmasam benim evimde yanabilirdi. Bir sürü insan girip çıkıyor. Bu yapının kullanılan bölümü yıkılırsa, bu kadar kişi gelmez" dedi.

"6-7 kez yandı"

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, Kaleiçi'nden sonra surların dışında kurulan tarihi bir yer olduğunu söyledi. Yangınların bir gün Haşim İşcan, bir gün Balbey Mahallesi'nde çıktığının altını çizen Uyaroğlu, "Biz bıktık artık. Evin sahibine söyledik, kapı ve pencerelerin kapatılması için. Burada hırsızlık malları paylaşılıyor, fuhuş yapılıyor. Madde bağımlıları geliyor. Evsiz olan herkes yatağını döşeğini alıp geliyor. İçeride yatıyor. Sonra başlıyor koca bina yanmaya. İtfaiye 6-7 kez yangın söndürmeye geldi. Temelli yansında yerler bir olsun da kurtulalım bari" dedi.

Tarihin masa başından korunamayacağını dile getiren Uyaroğlu, "Canımız burnumuza geldi, kime ne diyeyim. Bıktık yani. Saçaklardaki yanmış tahtaları aldırabilmek için çok uğraştık. Mehmet amcamın evi, bu binanın karşısında gece gündüz korkudan nöbet tutuyor. Bu bina tescilli, restore edilecekse edilsin.

Birisinin başına tahta düşse, birisi ölse ne olacak. Burası okul yolu. Ben şaşırdım artık" diye konuştu.

"Tarihi mahalle kül olacak"

Hızla ikinci yangının olduğu yere geçen Uyaroğlu, "Daha birini söndürmeden yangının biri başladı. Biz ne yapalım. İtfaiye sağ olsun zamanında geliyor, yoksa tarihi mahalle kül olacak" diyerek tepkisini dile getirdi.

Antalya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koruma altındaki tarihi yapılarda çıkan yangınlar, mahalle muhtarını bezdirdi - Son Dakika


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