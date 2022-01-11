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Hakkari'de KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı anlatıldı - Son Dakika

Hakkari'de KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı anlatıldı

11.01.2022 15:23
Hakkari'de KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı anlatıldı

Hakkari KOSGEB Müdürlüğü ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası iş birliğince KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmeler destek programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hakkari KOSGEB Müdürlüğü ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası iş birliğince KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmeler destek programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonundan gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğiyle yürütülen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın detayları ele alındı.

KOSGEB Hakkari İl Müdürlüğü Kobi Uzman Yardımcısı Saadet Özbek, toplantıya katılan girişimci ve yatırımcıları program hakkında bilgilendirdi.

KOSGEB İl Müdürü Cihat Gür ise programın binlerce gence iş kapısı açacağını, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes olacağını belirtti.

Kriterleri uyan tüm işletmeleri KOSGEB destekli istihdam programından faydalanmaya davet eden Gür, şunları kaydetti:

"Projenin amacı imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Kovid-19 salgınının yoğun olduğu diğer sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecektir."

Toplantıya, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Hakkari'de KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı anlatıldı
Hakkari'de KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı anlatıldı

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Dünya Bankası, İstihdam, Ticaret, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı anlatıldı - Son Dakika
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