Köşk'te Fırtına Çatı Uçurdu

31.01.2026 14:49
Aydın'ın Köşk ilçesinde fırtına nedeniyle inşaat halindeki bir evin çatısı uçtu, hasar oluştu.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde fırtına nedeniyle inşaat halindeki bir evin çatısı uçtu. Savrulan çatı parçaları, yakındaki bir evin çatısı ile güneş enerjisi sistemine zarar verdi.

Olay, Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde etkili olan fırtına, inşaat halindeki evin çatısını yerinden söktü. Savrulan çatı, başka bir evin çatısına çarpıp hasara yol açtı. Ayrıca evin çatısındaki güneş enerjisi sistemi de zarar gördü.

Fırtına nedeniyle inşaat halindeki evin duvarlarında da hasar oluştu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
