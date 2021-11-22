Kosova Adalet Bakanı Haxhiu, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti - Son Dakika

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu beraberindeki heyetle Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti, Akademi Başkanı Muhittin Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Adalet Akademisinin faaliyetleri, hakim ve savcı eğitimleri, meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerle ilgili bilgi alan Haxhiu'nun, akademi ile iş birliği yapmayı arzuladıklarını belirttiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kosova Adalet Bakanı Haxhiu, Türkiye ile Kosova arasında yoğun ve birbirine yakın bir ilişki olduğunu, iki ülkenin kurumları arasındaki ziyaretlerin adli iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

Kosova'da Türkiye Adalet Akademisine benzer yapılanma olduğunu belirten Haxhiu, "Adı, Kosova Yargı Enstitüsü idi. Biz onu, sizi örnek alarak Kosova Adalet Akademisi olarak değiştirdik. Buradan, sizlerden alacağımız eğitim modelleri ile tecrübelerinizden faydalanarak sistemimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Türkiye Adalet Akademisi ile çalışmak bize gurur verecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir de akademinin 72 ülkeyle ilişkisi bulunduğunu, ortak adalet kültürü oluşturmak ve bilgi paylaşmak amacıyla Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Eğitim programlarıyla farklı ülkelerin hakim, savcı ve hukuk uzmanlarını bir araya getirerek beyin fırtınası yapmalarını sağladıklarını belirten Özdemir, Kosova Adalet Bakanlığı ve Kosova Adalet Akademisi ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.