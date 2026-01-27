Kosova'da Mobil Gazetecilik Atölyesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kosova'da Mobil Gazetecilik Atölyesi Başladı

27.01.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT ve YEE işbirliğiyle Priştine'de düzenlenen atölyede gençler gazetecilik eğitimi alacak.

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Mobil Gazetecilik Atölyesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı.

UBT Koleji'nde düzenlenen "Gençler için Gazetecilik Projesi" kapsamındaki Mobil Gazetecilik Atölyesi'nde katılımcılar, gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, montaj ve saha yapımcılığı konularında dersler alacak.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, eğitimin başlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada, çok yararlı olarak nitelendirdiği eğitim programının öğrencilere çeşitli faydalar sağlayacağını ifade etti.

UBT Medya ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferid Selimi ise TRT'nin dünya çapında güçlü bir kurum olduğunu belirtti ve işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dekan Selimi, gazeteciliğin geleceğini oluşturacak öğrencilerin, söz konusu eğitim programı vasıtasıyla önemli bilgiler edineceğini vurguladı.

Gençlerin medya okuryazarlığı, mobil gazetecilik ve dijital habercilik alanlarında gelişimini hedefleyen eğitimler, TRT bünyesinde görevli, bölge ülkelerini tanıyan gazeteciler tarafından veriliyor.

29 Ocak'a kadar sürecek eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Kaynak: AA

Priştine, Güncel, Kosova, Kültür, Medya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Mobil Gazetecilik Atölyesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi, helallik istedi Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi
Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi
NTV’nin işten çıkardığı Hüseyin Günay’ın yeni adresi belli oldu NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu
Eyüpspor’un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı
Haberler.com’un mutlu günü Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi Haberler.com'un mutlu günü! Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi

16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 17:40:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Kosova'da Mobil Gazetecilik Atölyesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.