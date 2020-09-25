Kosova'da Savaş Gazileri Derneği'ne operasyon - Son Dakika

Kosova'da Savaş Gazileri Derneği'ne operasyon

Avrupa Birliği'nin Kosova'daki hukuk misyonu EULEX polisi, Savaş Gazileri Derneği'ne gerçekleştirdiği baskında Dernek Başkanı Hysni Gucati'yi tutukladı.

Avrupa Birliği'nin Kosova'daki hukuk misyonu EULEX polisi, Savaş Gazileri Derneği'ne gerçekleştirdiği baskında Dernek Başkanı Hysni Gucati'yi tutukladı. Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'daki Hukuk Misyonu EULEX polisi, Kosova Kurtuluş Ordusu gazilerinin başkent Priştine'deki derneğine basın gerçekleştirdi. Operasyonda Savaş Gazileri Derneği Başkanı Hysni Gucati tutuklandı. Gucati'nin bugün Lahey'e götürülmesi bekleniyor. Savaş Gazileri Derneği Genel Sekreterliği baskının yasa dışı olduğunu ve eski Yugoslavya rejimini andırdığını belirterek, "Yugoslavya rejimine nasıl karşı geldiysek EULEX misyonunun yaptıklarına da aynı şekilde karşı geleceğiz" dedi. Söz konusu operasyon, dün Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi Savcılığı'nın emriyle eski Kosova Kurtuluş Ordusu komutanı Salih Mustafa'nın tutuklanmasından ardından geldi. - PRİŞTİNE

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