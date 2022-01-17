Kosova'daki Brezovica kayak merkezi kayakseverlerin ilgisini bekliyor - Son Dakika

Kosova'nın en büyük kayak merkezi olan Brezovica, Şar Dağı'nın kuzeybatı tarafında, başkent Priştine'nin yaklaşık 60 kilometre yakınında bulunuyor. Deniz seviyesinden 900 ila 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan Brezovica, yaklaşık 230 hektarlık bir alanı kapsıyor. Kar yağışının yeterli seviyede olmasına rağmen, teleferiğin çalışmamasından dolayı Brezovica'yı az sayıda turist ziyaret ediyor.