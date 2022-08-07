Kosova, Rus vatandaşı Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova, Rus vatandaşı Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan etti

07.08.2022 15:50
Kosova, Rus vatandaşı Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan etti

Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, "Rus askeri istihbaratı için casusluk yaptığı" gerekçesiyle Rus vatandaşı Daria Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurdu.

Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, "Rus askeri istihbaratı için casusluk yaptığı" gerekçesiyle Rus vatandaşı Daria Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurdu.

Bakan Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus vatandaşı Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan ettiklerini ve bu kararın Yabancılar Kanunu kapsamında alındığını vurguladı.

Aslamova'ya, 5 yıllığına Kosova'ya giriş yasağı getirildiğini belirten Sveçla, "Belirli amaç ya da direktiflerle ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan herkes, hiç şüphesiz Kosova'nın kanunlarıyla karşı karşıya kalacaktır." ifadesini kullandı.

Sveçla, Aslamova'nın "gazeteci kisvesi altında çalışmalar yürüttüğü ve Rus askeri istihbaratı için casusluk yaptığı"nın birçok ülke tarafından kanıtladığını kaydeden Sveçla, "Kendisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında propaganda yaparak Ukrayna'daki çatışmalara da katıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Aslamova, Kosova'ya girmek üzere geldiği sınır kapısında Kosovalı emniyet güçleri tarafından dün gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Rus gazeteci Kosova'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi Rus gazeteci Kosova'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova, Rus vatandaşı Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:20 "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:57 Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 15:50:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kosova, Rus vatandaşı Aslamova'yı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement