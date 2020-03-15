Kovid-19'a karşı ibadethaneler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19'a karşı ibadethaneler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kovid-19'a karşı ibadethaneler dezenfekte ediliyor

7 saat önce

Erzincan İl Müftülüğünce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cami, mescit, Kur'an kursları ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması başlatıldı.

Erzincan İl Müftülüğünce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cami, mescit, Kur'an kursları ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması başlatıldı.

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatılı olanlar başta olmak üzere Kur'an kursları, camiler ve şadırvanları, Kovid-19'a karşı ilaçladıklarını söyledi.

Camilerdeki ilaçlamaların belirli periyotlarla yapılacağını ifade eden Çetin, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapmalarını sağlamak istiyoruz. Vatandaşlarımız namazların sünnetlerini evlerinde ve iş yerlerinde kılsınlar. Farz ibadetleri için ise camiye gelip namazlarını kıldıktan sonra ayrılmalarını istiyoruz." dedi.

Kovid-19'a karşı ibadethaneler dezenfekte ediliyor

Emin Çetin, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:23 Kaynak: AA
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