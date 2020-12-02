KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım"

02.12.2020 11:01

Kocaeli'nde evinde ilaç tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, vatandaşları tedbirlere uymaya çağırdı.

Kocaeli'nde evinde ilaç tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, vatandaşları tedbirlere uymaya çağırdı.

Mehmet Ellibeş (65), test sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde geçirdiği karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Eşinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu için karantinaya girdiğini aktaran Ellibeş, kendisine yapılan testin negatif çıkmasına rağmen 14 gün gözetim altına alındığını, karantinanın 10. gününde yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Ellibeş, test sonucuna şaşırdığını ve doktorların tavsiyesiyle ilaçlarını almaya başladığını belirterek, "Hiçbir belirti olmadığı halde tekrar karantinaya girdim. Önce eşim pozitif çıktığı için karantinaya girdim, daha sonra da kendi testimin pozitif çıkması sonucunda bir 10 gün daha karantina süreci yaşadım." dedi.

"İlk duyduğumda çok tedirgin oldum"

Testleri pozitif çıkan 2 kızının da süreci hafif ağrılarla atlattığını dile getiren Ellibeş, şöyle devam etti:

"İlk duyduğumda çok tedirgin oldum. Eşime hissettirmemeye gayret ettim ama hissettirmemek mümkün değil. Çok tedirgindik ve çok üzüldük çünkü yakın çevremizden takip ediyoruz çok ağır geçirenler var, hayatını kaybedenler var ama eşim metanetle karşıladı. Bir belirti de olmayınca, yavaş yavaş o tedirginlik ortadan kalkmaya başladı. İlaçları kullandıktan sonra biraz daha rahatladık. Bu işin şakası yok. 20 güne yakın evimde kapalı kaldım. Dünyadan kopuyorsunuz, çevrenizde koronavirüse yakalanan yakınlarınızın vefat ettiğini duyuyorsunuz, cenazelere gidemiyorsunuz, onların acılarını paylaşamıyorsunuz. Sağlığın ötesinde hiçbir değer yok. O nedenle bu süreci iyi algılamamız gerekiyor. Hassasiyeti ve önemi tereddütsüz ortaya koymamız şart."

Kalp ritim bozukluğu bulunduğunu belirten Ellibeş, tedavi sürecinde önlem alarak ilaçları kullandığını vurguladı.

Ellibeş, annesinin 92 yaşında olduğunu belirterek, "Allah başımızdan eksik etmesin. Üzülmesin diye ona söylemedik, bizden ayrı yaşıyor. Bu hasret ve özlem vardı." dedi.

"Aday olduğum kongreye katılamadım"

Karantina sürecinde AK Parti Kocaeli İl Kongresinin yapıldığını dile getiren Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönem kongremiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat iştirak ediyor ama ben il başkanı adayı olarak kongreme iştirak edemiyorum. Bu da çok üzücü bir durumdu. Çok dokundu, bu olumsuzluktan gerçekten çok etkilendim. Sayın Cumhurbaşkanımızın kongremizdeki konuşmasını televizyondan izledim. Sayın Cumhurbaşkanımızla bizzat ilgilenememem ilk defa olan bir şey, beni çok üzdü. Kongrede yeniden başkan seçildim. Bir an önce görevime dönüp, teşkilatımla buluşup, arkadaşlarımla birlikte temiz siyaset yapmayı sürdürme özlemi vardı. Çok şükür şu anda sağlıklı bir şekilde görevimizin başındayız, ailemizle çocuklarımızla torunlarımızla bu süreci atlatmanın huzuru içerisindeyiz ama sorunun tamamen ortadan kalkmadığının da bilincindeyiz."

Ellibeş, Kocaeli'nin verilerini yakından takip ettiklerine işaret ederek, herkesin daha hassas olması, tedbirleri harfiyen uygulaması gerektiğini vurguladı.

Herkesin bu sınavı başarıyla verebilme gayretinde olması gerektiğini ifade eden Ellibeş, "Tedbirleri elden bırakmamamız ve özel hayatımızdan fedakarlık etmemiz gerekiyor. İnşallah sonucu güzel olacak. İşte müjdeli haberler geliyor, aşıyla ilgili gelişmeler var. Sayın Cumhurbaşkanımız, yerli aşının nisan ayında devreye girebileceğini ifade etti. Onun için biraz daha sabredip, normal hayatımıza dönüşümüzü erteleyerek tedbirlere harfiyen uyalım." değerlendirmesinde bulundu.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım

Mehmet Ellibeş, AK Parti, Kocaeli, İlaç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor         
10:55
İBB, toplu taşımada meydana gelebilecek yığılmalar için yeni önlemler aldı: Sefer sayısı artacak, yedek araçlar bekletilecek İBB, toplu taşımada meydana gelebilecek yığılmalar için yeni önlemler aldı: Sefer sayısı artacak, yedek araçlar bekletilecek         
10:47
Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı         
10:43
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı         
09:51
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 11:36:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu işin şakası yok, tedbirlere harfiyen uyalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei