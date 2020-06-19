Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dilek hemşirenin adı ameliyathaneye verildi - Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayatını kaybeden hemşire Dilek Çetin Akçabelen ve hastane sicil şefi Abdulmenaf Durgun'un isimlerinin Mehmet Akif Ersoy Hastanesi tarafından ölümsüzleştirildiğini bildirdi.

Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ameliyathanemiz, 34 haftalık gebe iken hastalığa yakalanan ve doğan bebeğini göremeyen Dilek hemşiremizin adıyla konferans salonumuz ise Abdulmenaf Bey'in adıyla anılacak. Bu vesileyle pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanı ve hastalarımıza Allah'tan rahmet dileriz."