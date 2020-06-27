Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyonu aşarken, can kaybı 500 bin, iyileşen sayısı da 5,5 milyona yaklaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyonu aşarken, can kaybı 500 bin, iyileşen sayısı da 5,5 milyona yaklaştı.

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"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 578 bine, can kaybı 127 bin 953'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 71 bini geçti.

Ülkede özellikle güney ve batı eyaletlerindeki artışlarla son 24 saatte vaka sayısı 42 bini geçerek rekor kırdı.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 284 bine ulaşırken, can kaybı 56 bin 197'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 697 bin 526 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 627 bin 646'ya, can kaybı 8 bin 969'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 393 bin 352 oldu.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 19 bin 885 artarak 529 bin 331'e ulaşırken, 16 bin 103 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 310 bin 146 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 514'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 310 bin 250'ye yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 295 bin 549'a çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 artarak 28 bin 341 olarak güncellendi.

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü. Bu ülkede can kaybı 8 artarak 34 bin 716'ya, toplam vaka sayısı 240 bin 136'ya, iyileşenlerin sayısı 188 bin 584'e ulaştı. Günlük ölüm artışı, salgının başladığı ilk günlerdeki seviyeye geri dönerek, 29 Şubat'tan (8) bu yana ilk kez bu denli düşük çıktı.

İran'da ise vaka sayısı 220 bin 180'e yükselirken, can kaybı 125 artarak 10 bin 364 oldu. Ülkede 180 bin 661 kişi de iyileşti.

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Arjantin'in belirli bölgelerinde 3 aydan fazladır uygulanan karantina, başkent Buenos Aires ve çevresinde sıkılaştırılarak 17 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinin 9 çalışanına daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla, bu birimde virüs bulaşanların sayısı 17'ye çıktı.

Mısır'da 3 ay önce kapatılan camiler bugün tekrar açılırken, kiliselerin açılışı iki hafta ertelendi.

"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon 51'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 22:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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