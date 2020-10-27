Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

27.10.2020 21:15
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyon 70 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 168 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 317 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyon 70 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 168 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 317 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 966 bine, Hindistan'da 7 milyon 946 bine, Brezilya'da 5 milyon 411 bine ve Rusya'da 1 milyon 547 bine ulaştı.

Rusya'da İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) aldığı karar gereği yarından itibaren ülke genelinde halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunlu hale gelecek. Ülkede 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin çalışması yasaklanırken söz konusu kararın başkent Moskova için geçerli olmayacağı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisinde virüs tespit edilen bir kişiyle aynı ortamda bulunduğu için kişisel karantina tedbiri aldı.

İtalya'da son 24 saatte 21 bin 994 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı şubat ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya'da vaka sayılarının artması sebebiyle hükümetin getirdiği kısıtlayıcı tedbirler Milano, Torino, Trieste ve Napoli başta olmak üzere pek çok yerde protesto edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Milano ve Torino'daki protestoların şiddet eylemine dönüştüğü kaydedildi.

İngiltere'de son 24 saatte 367 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle son 5 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, günlük vaka ve can kaybının doruğa çıktığı ülkede, halkın alınan önlemlere uyma oranının yüzde 57,7 ile "çok düşük" bir seviyede olduğunu söyledi.

Çekya'da, virüsün yayılmasını önlemek için yarından itibaren saat 21.00'den 05.00'e kadar acil durumlar dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kaydedildi. Gece sokağa çıkma yasağının bir hafta süresince uygulanması öngörülen ülkede pazar günleri alışverişe izin verilmeyeceği bildirildi.

Tunus Turizm Bakanı Habib Ammar, ülkedeki turizm sektörünün çökmek üzere olduğu uyarısını yaparak, sektörde 50 bin kişinin salgın nedeniyle işini kaybettiğini söyledi.

Avustralya'da Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'daki sıkı yasakların, bu gece yarısından itibaren kısmen kaldırılacağı, perakende sektöründeki tüm iş yerlerinin yanı sıra oteller, kafeler, restoranlar ve birahanelerin yeniden açılacağı ve vatandaşların evden çıkması için geçerli neden uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ta koronavirüs tespit edildi.

Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameos'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcıları Yulya Kovaliv ve Andriy Smirnov'un Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Avrupa Birliği, Hindistan, Brezilya, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

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