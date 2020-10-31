Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

31.10.2020 21:15
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 milyon 206 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 197 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 33 milyon 397 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 milyon 206 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 197 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 33 milyon 397 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 343 bine, Hindistan'da 8 milyon 143 bine, Brezilya'da 5 milyon 519 bine ve Rusya'da 1 milyon 618 bine yükseldi.

İspanya'da salgına karşı alınan önlemleri protesto etmek için bazı kentlerde gösteriler düzenlendi.

İtalya'da 31 bin 758 kişi ile en yüksek günlük vaka sayısı açıklanırken Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu, yeni tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Avusturya'da son haftalarda günlük artışın 5 binin üzerine çıkması nedeniyle gece belirli saatlerde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı açıklandı. Ülkede alınan yeni önlemler kapsamında salı gününden geçerli olmak üzere ikinci karantina sürecine girileceği, bu ayın sonuna kadar alınan kararların uygulanacağı duyuruldu.

Avustralya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) potansiyel Kovid-19 aşısının adil dağıtımı için örgütlediği kampanya kapsamında Pasifik ve Güneydoğu Asya ülkelerine 1 milyar Avustralya doları (700 milyon dolar) mali yardım yapacağını açıkladı.

İran'da salgın önlemleri çerçevesinde 25 eyalet merkezinde zorunlu olmayan iş yerlerinin 4 Kasım'dan 13 Kasım'a kadar 10 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. Karara göre spor kulüpleri, kahvehaneler, çay bahçeleri, hayvanat bahçeleri, lunaparklar, kapalı havuzlar, okullar, üniversiteler, medreseler, dil kursları, kreşler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik merkezleri, camiler, pasajlar, gıda ürünleri satmayan alışveriş merkezleri, dondurma satıcıları, araba pazarları, halı satıcıları, oyuncakçılar, ev ürünleri satılan mağazalar, emlak ofisleri ve diğer zorunlu olmayan iş yerleri kapalı olacak.

Yeni önlemler kapsamında spor müsabakaları, yüz yüze sınavlar ile her türlü dini ve kültürel etkinliklerin yapılması yasak olacak. Kum, Meşhed, Tahran'daki türbeler de ziyarete kapalı olacak.

Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle salı gününden itibaren bir ay süreyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Vaka yoğunluğuna göre iki kategorili risk ayrıştırmasına gidilen ülkede birinci bölgeye dahil olan kentlerde kamuya açık tüm mekanlarda maske takma zorunluluğu uygulanacak, üniversitelerin tamamı uzaktan eğitim verecek ve yüzde 50 kapasiteyle evden çalışma modeli uygulanacak. Başkent Atina ve Selanik gibi büyük kentlerin dahil olduğu yüksek riskli ikinci bölgedeki tüm restoran ve kafelerin, sadece paket servisi yapmasına izin verilirken sinema, tiyatro ve konser gibi tüm toplu etkinlikler iptal edilecek.

Kosova'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle restoran ve kafelerin 21.00-05.00 saatlerinde yalnızca paket servisi yapmasına, alışveriş merkezlerinin ise söz konusu saatler arasında kapalı olmasına karar verildi.

Slovakya'da salgınla mücadele kapsamında 10 yaş üstü tüm bireylere test yapılmaya başlandı.

Belarus hükümeti, salgın nedeniyle 1 Kasım itibarıyla yabancı vatandaşların ülkeye karadan sınır girişini geçici süreliğine durdurma yönünde karar aldı.

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, koronavirüse yakalandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in son yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını ve hastalığı atlattığını duyurdu.

Koronavirüs, İtalya, Karar, Salı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Babel'in golüyle Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama! Çöp kutusuna bomba atıldı iddiası Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı
Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı         
21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere verilecek destekleri tek tek saydı Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere verilecek destekleri tek tek saydı         
20:52
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak         
20:37
UMKE personeli Eda, enkaz altındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kurdu UMKE personeli Eda, enkaz altındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kurdu         
20:20
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi         
18:26
İngiltere bu iddiayı konuşuyor: Kraliçe Elizabeth tahttan inecek İngiltere bu iddiayı konuşuyor: Kraliçe Elizabeth tahttan inecek         
18:08
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti         
17:50
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor         
16:15
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 21:30:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei