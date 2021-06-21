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Kovid-19 savaşçıları Fırtına Vadisi'nde yorgunluk attı - Son Dakika

Kovid-19 savaşçıları Fırtına Vadisi'nde yorgunluk attı

21.06.2021 11:07

Tatil için Rize'ye gelen bir grup sağlık çalışanı, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting yaparak stres attı.

Tatil için Rize'ye gelen bir grup sağlık çalışanı, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting yaparak stres attı.

Kayseri'de görev yapan 6 sağlık çalışanı arkadaş, tatil için Rize'yi tercih etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özveriyle görev yapan sağlıkçılar, yorgunluk ve stres atmak için geldikleri kentte Çamlıhemşin ilçesine de ziyarette bulundu.

Tatilleri kapsamında doğal güzellikleriyle ünlü Rize'nin yaylalarını gezen sağlık çalışanları, serin ve coşkun sularıyla dikkati çeken Fırtına Deresi'nde rafting yaptı.

Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy tarafından sağlıkçılara rafting konusunda eğitim verildi, ardından hazırlanan botlar dereye indirildi.

Botla yaklaşık 4 kilometrelik parkurda rafting yapmanın heyecanını yaşayan 6 arkadaş, daha sonra derede yüzerek doyasıya eğlendi.

Antrenör Aksoy, AA muhabirine, zorlu salgın döneminde sağlık çalışanlarına rafting keyfi yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Aksoy, "Pandemi sürecinde bizlere gerçekten yardımcı oldular. Biz de onlara Fırtına Deresi'nde yardımcı olduk. Onlar nasıl bizlere sağlıkta iyi baktıysalar biz de onları burada sağlıklı ve güvenli şekilde eğlendiriyoruz." dedi.

"Pandeminin yorgunluğunu Fırtına Vadisi'nde attım"

Kayseri Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Demet Köküm ise adrenalin dolu bir şeyler yapmak istediklerini belirterek, "İlk defa rafting yaptım. Uzun zamandır bekliyordum ve fazlasıyla değdi." dedi.

Bir yıldan fazla süredir Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiklerini anlatan Köküm, "Buraya da bir nefes almak için geldik. Aşırı enerji dolu bir gün geçirdik. Kendimizi deşarj etmiş şekilde dönmüş olacağız inşallah." diye konuştu.

Hemşire Tuğçe Ergin de rafting yapmaktan çok korktuğunu kaydederek, "Arkadaşlarım beni ikna etti. Değdiğine inanıyorum. Pandeminin yorgunluğunu Fırtına Vadisi'nde attım diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Acil tıp teknisyeni Doğukan Ergin, etkinliğin eğlenceli olduğuna işaret ederek, "Geldiğimize değdi. Herkese gelmelerini tavsiye edebilirim. Diğer sağlık çalışanlarımız da buralara gelip streslerini atabilirler." dedi.

Kovid-19 savaşçıları Fırtına Vadisi'nde yorgunluk attı
Kovid-19 savaşçıları Fırtına Vadisi'nde yorgunluk attı
Kovid-19 savaşçıları Fırtına Vadisi'nde yorgunluk attı
Kovid-19 savaşçıları Fırtına Vadisi'nde yorgunluk attı

Fırtına Vadisi, Rafting, Fırtına, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 savaşçıları Fırtına Vadisi'nde yorgunluk attı - Son Dakika


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