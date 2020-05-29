Köy derneğinden ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda ve giysi yardımı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Görentaş köyünün İstanbul'da faaliyet gösteren derneği, ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımında bulundu.

Beykoz'da faaliyet gösteren Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nin yönetim kurulu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine destekte bulunmak için kampanya başlattı.

Yaklaşık 120 bin lira bağış toplayan dernek, elde ettiği gelirle 400 aileye gıda kolisi ulaştırdı, 550 çocuğun da bayramlık giysi ihtiyacını karşıladı.

Dernek Başkanı Erol Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır İstanbul'da faaliyet gösteren derneğin örnek organizasyonlara öncülük yaptığı söyledi.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği pandemi sürecine dernek olarak katkıda bulunmak istediklerini anlatan Yılmaz, "Salgınla mücadelede ortaya çıkan maddi imkansızlıklar dar gelirli ailelerimizi zora soktu. Bu süreçte devletimiz tüm imkanlarını seferber etmişken, sivil toplum kuruluşu olarak bizler de boş duramazdık. Ecdadımızdan bize miras kalan paylaşma ve dayanışma anlayışıyla çevremizdeki ihtiyaç sahipleri için üyelerimiz ve hayırseverlerimizin desteğini aldık. Ramazan ayı ve bayram sürecinde 400 ailemize bir nebze olsun katkı sağlamanın, çocuklarımızın yüzünü güldürebilmenin heyecanını yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 25 kişilik bir ekibin 4 araç ile vatandaşlara ulaştığını belirterek, organizasyona katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Derneğin köy temsilcisi Feridun Yıldız da İstanbul'da faaliyet gösteren dernekler arasında aktif bir yapıya sahip olduklarını, bundan sonraki süreçte de sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini kaydetti.