Son Dakika Haberleri: Köy Yoluna Çığ Düştü; Oy Kullanmaya Gelen Vatandaşlar Mahsur Kaldı

Köy Yoluna Çığ Düştü; Oy Kullanmaya Gelen Vatandaşlar Mahsur Kaldı

10 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy kullanmaya gelen vatandaşlar, köy yolunun iki ayrı noktasına düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı.

Köy Yoluna Çığ Düştü; Oy Kullanmaya Gelen Vatandaşlar Mahsur Kaldı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy kullanmaya gelen vatandaşlar, köy yolunun iki ayrı noktasına düşen çığ nedeniyle  mahsur kaldı. Köy yolunda kalan vatandaşlar,sandıklara gidip oylarını kullanma için yolun açılmasını bekliyor.

Yüksekova ilçesi'nin Dağlıca bölgesindeki Gürkavak Köyü Cevizli Mezrası yolunun iki ayrı noktasına çığ düştü.Cevizli Mezrası'ndan  Kamışlı Köyüne oy kullanmaya  gelen yaklaşık 30 araç ve içerisindeki insanlar, yolda mahsur kaldı. Araç sürücülerinin haber verilmesi üzerine, Karayolları ekipleri bölgeye 10 iş makinesı sevk etti. Bölgeye gelen ekipler, yer yer 15 metre yüksekliği olan yoldaki çığ kütleleri açmak için kardan tüneller açarak ilerliyor. Yolda mahsur kalan vatandaşlar ise, oylarını kullanmak için bir an önce  yolun açılmasını bekliyor.

Görüntü Dökümü

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-Çığdan genel görüntü

-Karla mücadele ekipleri çığlardı temizlerken

-Yolda kalan araçlar

Karla mücadele çalışmalarını izleyen vatandaşlar

-Kar tünelleri açarak ilerleyen iş makineleri

-Çevreden detaylar

-Vatandaşlarla röportajlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:42 Kaynak: DHA

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