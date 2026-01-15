Köy Yolunu Açtılar, Hasta Kurtarıldı - Son Dakika
Köy Yolunu Açtılar, Hasta Kurtarıldı

Köy Yolunu Açtılar, Hasta Kurtarıldı
15.01.2026 00:59
Şırnak Beytüşşebap'ta acil hasta için kapalı yol açıldı, hasta hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köyde acil bir hasta için İl Özel İdare ekipleri seferber oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde 42 yaşındaki Hazal A., rahatsızlığı üzerine 112 Acil servise başvurdu. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolunu açmak için İl Özel İdare ve 112 sağlık ekipleri köye sevk edildi. Yapılan yol açma çalışmaları sonrası sağlıkçılar ve İl Özel İdare çalışanları köye ulaştı. Hasta, sedyeye alınıp kepçeyle ambulansın bulunduğu yere kadar getirildi.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

