Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman destinasyonundaki çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika
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Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman destinasyonundaki çalışmalar değerlendirildi

25.02.2022 18:03
Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman destinasyonundaki çalışmalar değerlendirildi

Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve destinasyonun tanıtımının artırılması amacıyla kurulan "Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve destinasyonun tanıtımının artırılması amacıyla kurulan "Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Yöresel festival çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda "Bal ve Narenciye Festivali" ile ilgili planlamanın devam etmesi ve Köyceğiz balı ile ilgili deneyim rotası oluşturulması için çalışma yapılması, Köyceğiz gölündeki kano, kürek gibi motorsuz su sporlarının altyapısının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Vali Tavlı, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Köyceğiz Ortaca ve Dalaman destinasyonunun kültür, spor, sağlık, agro ve ekoturizm altyapısının mevcut olduğunu belirtti. Tavlı, "Yapılacak çalışmalar için yeterli kaynağımız var. Turizm destinasyonunu bir bütün olarak ele alarak alternatif turizm altyapısının güçlendirilmesi ve etkin tanıtımının yapılması için ortak akıl ve işbirliği içinde hazırlanacak projelerle ilerleyeceğiz." dedi.

Köyceğiz gölünden Dalyan sahiline yürüyüş, koşu ve bisiklet rotası oluşturulması projesinin yanında deneyim rotaları konusunda çalışmalara ağırlık verildiğini vurgulayan Tavlı, "Antik kentlerde ve ören yerlerinde devam eden çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığınca ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca desteklenmeye devam edecek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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