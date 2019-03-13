Köyde 7 kazla üretime başlayıp ihracatçı oldu
1 saat önce
Aksaray'ın İncesu köyünde, hediye edilen 7 kaz ile üretime başlayan çiftçi, işini geliştirerek geçen yıl Irak'a 100 bin dolarlık kaz ihracatı yaptı.
Aksaray
'ın İncesu
köyünde, hediye edilen 7 kaz ile üretime başlayan çiftçi, işini geliştirerek geçen yıl Irak
'a 100 bin dolarlık kaz ihracatı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:35
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