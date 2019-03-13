Son Dakika Haberleri: Köyde 7 kazla üretime başlayıp ihracatçı oldu

Köyde 7 kazla üretime başlayıp ihracatçı oldu

1 saat önce

Aksaray'ın İncesu köyünde, hediye edilen 7 kaz ile üretime başlayan çiftçi, işini geliştirerek geçen yıl Irak'a 100 bin dolarlık kaz ihracatı yaptı.

Köyde 7 kazla üretime başlayıp ihracatçı oldu, System.String[]
Aksaray'ın İncesu köyünde, hediye edilen 7 kaz ile üretime başlayan çiftçi, işini geliştirerek geçen yıl Irak'a 100 bin dolarlık kaz ihracatı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:35 

İncesu, Irak, Aksaray, Ekonomi
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