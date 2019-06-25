Köyde topladıkları maydanozları satıp harçlıklarını çıkarıyorlar
1 saat önce
Köyde topladıkları maydanozları satıp harçlıklarını çıkarıyorlarMARDİN - Mardin Kızıltepe ilçesinde 13 yaşındaki iki arkadaş, köyde topladıkları maydanozları kent merkezinde satıp harçlıklarını çıkarıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:08 Kaynak: İHA
Köyde topladıkları maydanozları satıp harçlıklarını çıkarıyorlar
MARDİN - Mardin Kızıltepe
ilçesinde 13 yaşındaki iki arkadaş, köyde topladıkları maydanozları kent merkezinde satıp harçlıklarını çıkarıyor.
Kızıltepe'ye bağlı Yüceli
köyünde yetişen maydanozları toplayan Murat Aydın
ve Miraç Eksik,okulların tatil olmasıyla birlikte aile bütçelerine katkı sağlamak için topladıkları maydanozları el arabasında gezdirip satmaya başladı. Destesini 1 liraya satan iki arkadaş vatandaşların da takdirini topladı.
Köy tarlasında yetişen maydanozu sattıklarını ifade eden Murat Aydın, "Bahçeden getirdiğimiz maydanozu ailemizi geçindirmek için burada satıyoruz. Ailemizi geçindirmek ve onlara bir katkıda bulunmak için okullar tatil olduğunda geliyoruz. Okul açıldığında okulumuza devam ediyoruz" dedi.
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