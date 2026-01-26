Köylüler HES Projesine Karşı Eylem Düzenledi

Haber: Ersen Berk Çelik

(ZONGULDAK) - Devrek Çayı üzerinde yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) projesine karşı çıkan köylüler eylem düzenledi.

Devrek'e bağlı Yağmurca Köyü yakınlarında hayata geçirilmesi planlanan ve 14 köyü etkileyeceği belirtilen HES projesine tepki göstermek amacıyla köy merkezinde toplanan vatandaşlar, projeye izin vermeyeceklerini belirtti. 7'den 70'e çok sayıda köylünün katıldığı eylemde, "Dereler boruya sığmaz", "Suyuma dokunma", "Yaşam var HES yok", "Merama, ormanıma dokunma" ve "Geleceğimi çalma" yazılı dövizler taşındı.

Projenin, Okyanus Enerji Üretim İnşaat AŞ tarafından Bolu Çayı (Devrek Çayı) üzerinde elektrik üretimi amacıyla planlandığı, bunun yanı sıra kırma-eleme tesisi ve hazır beton santralinin de gündemde olduğu bildirildi. Bölge halkı söz konusu yatırımların tarım alanları, hayvancılık faaliyetleri ve doğal yaşam üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açacağını savundu.

Köylülerin düzenlediği eyleme sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. Eylemde CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Devrek İlçe Başkanı Uğur Dikenli, Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu'ndan Aktivist Çetin Yılmaz ve TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilcisi Yusuf İkram Tuna da dastek verdi.

Adatepe Köyü Muhtarı Dursun Doruköz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu belirterek, köylüler ve doğadaki tüm canlılar adına mücadele verdiklerini söyledi. Su, orman ve toprağın kendileri için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Doruköz, itirazlarını ilgili kurumlara ilettiklerini ve projeden vazgeçilmesini istediklerini aktardı.

Eylemde söz alan köylüler de HES projesine karşı olduklarını dile getirdi. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağladıklarını belirten vatandaşlar, derenin borulara alınmasının suya erişimi kısıtlayacağını, tarım arazilerinin verimsizleşeceğini ve köylerin zamanla göçe zorlanacağını ileri sürdü.

TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilcisi Yusuf İkram Tuna, projeye ait dosyada ciddi eksiklikler bulunduğunu belirterek, çevresel etki değerlendirmelerinin yeterli yapılmadığını ifade etti. Orman ve tarım alanlarına ilişkin verilerin net olmadığını, jeolojik ve jeoteknik etütlerin yetersiz kaldığını dile getiren Tuna, bu haliyle projeye izin verilmesinin hukuka aykırı olacağını kaydetti.

Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Çetin Yılmaz da mücadelenin yalnızca insanlar için değil, tüm canlılar adına yürütüldüğünü belirterek, bunun ortak bir yaşam savunusu olduğunu söyledi. Doğada yaşanacak kayıpların telafisinin mümkün olmayacağını vurgulayan Yılmaz, çeşitli vaatlere rağmen doğanın geri dönüşü olmayan zararlar göreceğini ifade etti.

CHP Zonguldak Milletvekili Ertuğrul ise bölgede çevre üzerindeki baskıların her geçen gün arttığına dikkati çekerek, Zonguldak'ın uzun yıllardır madencilik faaliyetleri nedeniyle hava, su ve toprak kirliliğiyle karşı karşıya kaldığını anlattı. Yeni planlanan HES projeleriyle birlikte akarsuların da tehdit altına girdiğini dile getiren Ertuğrul, bu yatırımların su kalitesini bozacağını, sucul yaşamı olumsuz etkileyeceğini ve bölgenin iklim dengesini değiştireceğini söyledi.

Bu tesislerle bazı kesimlerin ekonomik kazanç sağlayacağını anlatan Ertuğrul, bedelin Zonguldak halkının sağlığıyla ödeneceğini kaydetti. Halkın iradesinin yok sayıldığını savunan Ertuğrul, yöre insanının onayı olmadan hiçbir yatırımın hayata geçirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Eyleme katılan vatandaşlar, HES projesi iptal edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek alandan ayrıldı.