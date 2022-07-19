Köylülerin çöp isyanı: "Köy arazileri ilçe belediyelerinin çöplüğü mü" - Son Dakika
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Köylülerin çöp isyanı: "Köy arazileri ilçe belediyelerinin çöplüğü mü"

19.07.2022 12:22
Köylülerin çöp isyanı: "Köy arazileri ilçe belediyelerinin çöplüğü mü"

Ardahan'da ilçe belediyeleri tarafından çöp toplama alanına çöplerin gelişi güzel bırakılması sonucu Kartalpınar köyünde bulunan tarım arazilerine dağılan çöpler, köylüleri çileden çıkardı.

Ardahan'da ilçe belediyeleri tarafından çöp toplama alanına çöplerin gelişi güzel bırakılması sonucu Kartalpınar köyünde bulunan tarım arazilerine dağılan çöpler, köylüleri çileden çıkardı. Köylülerin tüm girişimcilerine rağmen çöp atma işlemine devam edilmesi ve sokak köpeklerinin yiyecek ararken çöpün dağılmasına sebep olması tehlikeyi artırıyor.

Belediyeler Birliği tarafından Yıldız tabya bölgesinde bulunan düzenli depolama alanına bırakılan çöplerin, rüzgar ve sokak köpeklerinin yiyecek ararken tarım arazilerine dağılması insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Arazilerinin çöplük haline getirilmesi ise köylülerin tepkisine neden oluyor. İlçe belediyelerin bilinçsizce attığı çöpler sokak köpekleri tarafından etrafa dağıtılırken, bir kısmı da tarım arazilerine dağılıyor. Köylüler zaman zaman arazide mıntıka temizliği yaparak topladıkları çöp yığınlarını ateş vererek yakıyor. Yetkililere şikayetlerini ilettiklerini fakat sonuç alamadıklarını söyleyen Kenan Kılıç, "Köy olarak bu çöp sorunu nedeniyle büyük sıkıntımız var. Burada tarım arazisi olarak kullandığımız alana çöpler düzensiz bir şekilde bırakılıyor. Hayvanlarımız ölüyor. Bazı hayvanlarımız da buzağı atıyor. Sadece geçen yıl 15 tane hayvanım buzağı attı. İlçelerden gelen çöpün düzensiz olarak dökülmesi sonucu ve rüzgarın da yardımıyla arazi çöplük alanına dönüşüyor. Başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere diğer kurumlara yapmış olduğumuz şikayete şu ana kadar bir cevap verilmedi" dedi.

ARAZİLER EKİLEMİYOR

Kılıç, "Tarım arazilerini ekemiyoruz. Çünkü ektiğimiz zaman da bu çöp yığınları toprağın altında kalıyor. ve topraklarımızdan da maalesef randıman alamıyoruz" şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı Murat Karataş ise "Maalesef arazilerimiz çöp alanı olmuş ve biz de gerekli şikayetlerde bulunmamıza rağmen hiçbir sonuç alamıyoruz" dedi. Karataş, "Şu anda arazimiz çöp poşetleri ile dolu. Ne hayvanlarımız araziye çıkabiliyor ne de ekim yapıyoruz. Gerekli mercilere sesleniyoruz, bu sıkıntıyı gidersinler. Köylüler olarak araziye zaman zaman dağılıp el birliği ile poşet topluyoruz. Arazisini temizlediğimiz köylülerimiz arazisini kullanıyor. Toplayamadığımız araziler ise kullanılmıyor" diye konuştu.

Karataş, "Çöp poşetleri toprağın altında kaldığı zaman da ekilen tarlalarda verim düşüklüğüne neden oluyor, ekin çıkmıyor. Poşet, toprak altında erimiyor ve hayvanlar bu poşetleri yiyince maalesef hastalanıyor" dedi.

(Olgun Yıldız - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Köylülerin çöp isyanı: 'Köy arazileri ilçe belediyelerinin çöplüğü mü' - Son Dakika

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