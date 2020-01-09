Koza-İpek Holding davasında mahkeme kararını açıkladı - Son Dakika

"FETÖ finansörü" Koza- İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cafer Tekin İpek'e üç ayrı suçtan 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin TL para cezası verdi. Mahkeme, sanık Melek İpek'e ise iki ayrı suçtan 11 yıl 8 ay ve 104 bin 100 TL para cezası verilmesine hükmetti. 12 sanığın 1 yıl 13 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapsine karar verilirken, aralarında Hamdi Akın İpek'in de bulunduğu 5 firari sanığın dosyası ayrıldı.



FETÖ çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de arasında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davaya Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Buna göre tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22 ayrı vergi kanununa muhalefet ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin TL para cezası verildi. Cafer Tekin İpek'in "özel belgede sahtecilik" suçundan beraatına karar verilirken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Sanık Melek İpek'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 104 bin 100 TL para cezası verildi. Melek İpek'in adli kontrol şartının devamına karar verildi.



Tutuklu sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ile tutuksuz sanık Ali Serdar Hasırcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Hasan Burak Sertcan'ın aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapsine hükmedildi. Sanık Hasırcıoğlu'na 6 ayrı vergi kanununa muhalefet suçundan ayrıca 18 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Hasırcıoğlu'nun hükümle birlikte tutuklanmasına hükmedildi.



Sanık Ebru İpek, İsmet Sivrioğlu, Özlem Özdemir, Fikret Şayan, Hüseyin Erden, Selim Elmasoğlu, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu ve Mahir Şermet'e "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi. Bu sanıklardan Hasırcıoğlu'na 4 ayrı sahte fatura düzenleme suçundan ayrıca 13 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Sanık Şaban Aksüyek'e 6 ayrı sahte fatura düzenleme suçundan 18 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verilirken, firari sanıklar Hamdi Akın İpek, Pelin ve Osman Zenginer, Ayhan Yurttaş ve Nevin İpek'in ise dosyalarının ayrılması kararlaştırıldı. Ayrıca sanıklar Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun kayyum yönetiminde bulunan Koza-İpek Holding bünyesindeki payları oranındaki hisselerinin müsaderesine hükmedildi. - ANKARA