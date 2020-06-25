Kozluk'ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı - Son Dakika

Kozluk'ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı

Kozluk ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen arıcılık projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili fizibilite çalışmaları yapıldı.

Kozluk ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen arıcılık projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili fizibilite çalışmaları yapıldı.

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Kozluk Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen arıcılığa ilişkin projeler kapsamında yapılacak çalışmalar, Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam ve Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Barış Doyar tarafından incelendi.

Kaymakam Bilici, ilçede arıcılığın geliştirilmesi ve özendirilmesi konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Kaymakamlık koordinesinde 3 proje hazırlandığını, bu projelerden 2'sinin desteklendiğini söyledi.

Bilici, şöyle devam etti:

"Bu projelerimiz kapsamında 30 arıcımıza 20'şer arılı kovan teslim edeceğiz. Bununla beraber organik arıcılık nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapılacak. Hem organik arıcılığı öğrenmelerini hem de geçim kaynaklarını sağlamalarını teşvik edeceğiz. Bir diğer projemizde 10 arıcımıza içerisinde ranzası lavabosu duşluğu ve 3 panellik güneş enerjisi bulunan konteyner vererek onların daha rahat şartlarda barınma ihtiyaçlarını sağlayacağız. Mereto Dağı'nın eteklerinde 2 bin 700 metre rakımda arıcılık faaliyeti yapan vatandaşlarımıza ulaşım sağladık. Her zaman var gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz."

Osman Bilici, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozluk'ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı - Son Dakika

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