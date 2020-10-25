KPSS ön lisans oturumuna geç kalan aday sınava alınmadı - Son Dakika

Adana'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumuna 4 dakika geç kalan bir aday sınava alınmadı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylar, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra salonlara alındı.

Kapılar kapandıktan 4 dakika sonra okula gelen bir aday, sınava girebilmek için görevlilerle görüştü.

Görevlilerin, salona son alınma zamanının saat 10.00 olduğunu hatırlatarak alamayacaklarını belirtmesi üzerine aday okuldan ayrıldı.