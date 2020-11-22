KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi - Son Dakika

KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi

22.11.2020 14:16
KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi, System.String[]

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu bugün 81 ilde 188 merkezde gerçekleştirildi.

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu bugün 81 ilde 188 merkezde gerçekleştirildi. İzmir'de sınava girenler verilen süreyi verimli kullanabilmek için ter dökerken, sınava geç alanlar ise gözyaşı döktü. Adayların yakınları ise sınav merkezlerinin yapıldığı bahçelerde dualarla sevdiklerini bekledi.

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim bugün 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da olmak üzere 188 merkezde gerçekleştirildi. Saat 10.15'de başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan 'Genel Yetenek' ve 'Genel Kültür' testleri uygulandı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen sınavda adaylar, önceden dezenfekte edilmiş sınav binaları ve salonlarına maske ve dezenfektan dağıtılarak alındı. Saat 10.00'da kapılar kapadı. Sınava İzmir'de giren adaylardan kimileri saat 10.00'u geçirdikleri için sınav merkezine alınmayınca gözyaşı döktü. Sınava girenler ise süresini verimli kullanabilmek için ter dökerken, yakınları ise sınav merkezlerinin yapıldığı bahçelerde dualarla sevdiklerini bekledi.

DUALARLA UĞURLADILAR Ege Üniversitesi'nde sınav salonu önünde sınava giren kız kardeşini bekleyen Hasan Karakuş, "Memur olmak istiyor ama talep çok. 'Hayırlısı diyelim' inşallah kazanır. Kursa gitmedi evde çalıştığı kadarıyla sınavda bir şeyler yapmaya çalışacak. Koronavirüs tedbirlerinin de iyi alındığını gördük. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Bu sabah sokağa çıkma kısıtlaması da vardı sınava gelirken bu yüzden giriş belgemizi hazır bulundurduk. Yollarda denetim yapıldı" dedi.Sınava giren torununu dualarla bekleyen Meral Ardahan, "Torunum sınava girdi ve inşallah kazanır. Polis olmak istiyor çok hevesleniyor. Çok ders çalıştı. Allah nasip ederse kazanır. Ben de arkasından dua ettim. Yasin okudum. Geç kalanlar ve ağlayanlar oldu" diye konuştu.SINAV KİMİLERİNE GÖRE ZOR, KİMİLERİNE GÖRE KOLAYDISınavın zor olduğunu düşünen adaylardan Ömer Çelik, "Sınav bence çok zordu. Yapabildiğimi yaptım, gerisi kaldı. Zaten çalışmamıştım" dedi.Sınava giren adaylardan Hüseyin Fidan da "Sınav, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) göre daha kolaydı. Süre bence yeterliydi. Genel kültür kısmında bilmediğimiz zaman direk soruları geçiyoruz çünkü net bir bilgi soruyor bu yüzden yeterli süre kalıyor. Genel olarak gazete ve kitap okumak bence yeterli. Üniversite okuyacağım ama yine de bir 'ek kapım olsun' diye sınava girdim. Koronavirüs önlemleri de alınmıştı. Sınıfta az kişi vardı ve aramızdaki mesafe yeterliydi" diye konuştu.Sınavın zor olduğunu söyleyen Çilem Coşkun da "Sınav bana göre zordu. Kimisi sözel kimisi eşit ağırlıkta iyidir. Herkesin yeteneği farklı. Süreyi yetiştiremedim. Elimden geldiği kadarını yaptım" dedi.

Adaylardan Hamza Doğan Boz, "Sınav çok zor değildi ama sorular çok detaylıydı. Bir soruda 10 dakika düşündüğümü biliyorum. Çok fazla çalışmamama rağmen güzel bir puan bekliyorum. Elimden geldiği kadarını yaptım. Güzel hayallerimiz var. İnşallah başarırız" dedi.

FOTOĞPRAFLI


KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi
KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi
KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi
KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi
KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi
KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi
KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi
KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi

Koronavirüs, Kamu, KPSS, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi - Son Dakika


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